敏感? 阿里與中移傳擬投資大華

中國大華股份是中國第二大監控設備製造商，也是被美國去年列入黑名單的中國科技公司之一。美方表示，這些公司幫助北京監視和拘留維吾爾族和其他穆斯林少數民族。未經美國政府批准，那些列入黑名單的公司無法購買美國技術。路透社今天引述知情人士說，阿里巴巴和中國移動計畫在未來幾周通過定向增發，共同投資在深圳上市的大華股份。大華的市值為103億美元。

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據路透社今天報道，阿里巴巴和中國移動考慮投資被美國拉黑的大華股份位知情人士表示，阿里巴巴和中國移動正在考慮向浙江大華技術股份有限公司投資30億元人民幣(4.43億美元)。其中兩位知情人士說，中國移動也在與大華協商一項價值400億元人民幣、為期三年的商業協議。由於此事是私下進行的，知情人士不願具名。他們表示，該協議將授權中國移動使用大華的大數據和雲計算服務，視頻監控設備和物聯網技術。

路透社說，這是關於這份商業協議和投資計畫的首篇報導。中國移動和阿里巴巴均未回應置評請求。大華表示，沒有關於此事的任何信息。

中國政府在搭建逾500個擁有全球最先進監控技術網絡的智慧城市，這些城市的公共場所裝有數以百萬計的攝像頭，人臉識別等技術得到更多的運用，以管理交通和公共衛生等各種問題。

這項動議對大華及其競爭對手海康威視都有益。

路透社引據前瞻產業研究院統計，2018年中國智慧城市市場規模達到7.9萬億元，2022年將達到25萬億元。新冠疫情大流行增強了該市場前景，全球對熱成像攝像頭的需求大增。