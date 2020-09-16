李克強樂觀 中國經濟年度目標與正增長雙實現

中國總理李克強表示，近幾個月中國主要經濟指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。稍早李克強已經表達此樂觀，指中國經濟今年正增長。

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據路透社今天報道稱，李克強稱中國可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。中央人民廣播電台周三援引他昨晚參加世界經濟論壇全球企業家特別對話視頻會議上的講話並稱，當前國際環境正在發生深刻複雜變化，支持多邊主義，中國將繼續擴大開放，放寬市場准入。

據李克強說，“中國統籌推進疫情防控和社會經濟發展，經濟企穩回升，近幾個月主要指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性，”他並稱，“經過努力，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。”李克強並表示，保住1.2億市場主體，特別是中小微企業，個體工商戶，就能實現今年城鎮新增就業900萬人以上目標，穩住經濟基本盤，並為未來發展奠定基礎。

李克強表示，中國將堅持宏觀政策適時、有力、合理，注重政策實施，根據形勢變化完善和豐富政策內涵，鞏固經濟企穩回升勢頭。

據該報道，李克強同時並呼籲全球加強合作，維護貿易自由化。他指出，當前國際環境正在發生深刻複雜變化，和平與發展仍然是時代主題，交流與合作仍然是世界趨勢，各方要共同承擔責任，支持多邊主義，共同維護貿易和投資自由化便利化，儘快恢復全球產業鏈、供應鏈。

路透社說，中國經濟穩步復蘇、回歸疫情前水平的態勢進一步確立。中國統計局最新公布的工業、投資和消費數據均超預期並創下年內高點，其中工業已接近去年均值水平，消費增速則為年內首度轉正，顯示在政策支持、疫情受控、外需持穩之下，中國經濟恢復已上正軌。