林書豪又決定回NBA了 中國網友沒有難為他

在今年帶領北京首鋼闖進CBA四強賽的“豪小子”林書豪，季後動向受到各界關注，林書豪透過個人社群網站宣布，將不會重返首鋼效力，因為他還有一個NBA的夢想，希望在還能打球的情況下去追夢。中國網絡上顯現對此決定的回應，多報以理解，沒有什麼質疑。林書豪稱他愛中國球迷。消息沒有確指林書豪是否在微信或微博發布離開中國的決定，也沒有提及美國NBA與林書豪談判轉會的細節。

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據世界日報報道稱，林書豪宣布不回北京首鋼：我還有NBA夢。林書豪昨天透過個人社群網站宣布，將不會重返首鋼效力，因為他還有一個NBA的夢想，希望在還能打球的情況下去追夢。

林書豪在去年與暴龍奪下個人生涯首座NBA總冠軍後，季後轉往CBA北京首鋼效力，並與球隊簽下一年300萬美元的合約，在帶領首鋼闖進四強並止步後，林書豪就曾對外表示，將先好好休息再來決定未來動向。

據該報道，在日前北京首鋼的洋將優先續約名單沒有林書豪後，林書豪周二也透過個人社群網站宣布，將留在美國追尋重返NBA舞台的機會，“我是想直接跟你們講，我決定了我今年不回首鋼去打球，這個決定真的是我人生最難的一個決定，我花了四個星期，我這兩、三個星期一直不能睡，每天早上四、五點就起床，一直在想、一直在想、一直在想，可是到最後，我不知道，雖然首鋼對我非常好，我的隊友、我的教練，秦總給我全部想要的，但我最後還是有一個NBA的夢想，我還有時間可以打球，我必須要去追，我知道很多球迷不管我受傷、被交易、失敗，都支持着我，對我說不要放棄。”

據林書豪接着表示，自己在跟家人和朋友分享了這個決定，並一度哭了，“我昨天跟我家人、朋友分享的時候，我需要離開中國，我哭了。因為我知道今年是那麼特別的一年，我能跟首鋼打一年，我永遠不會忘記，能每天看到這些球迷我真的很感動。非常難的決定，可是我只是想說，謝謝大家，我愛你們，可是這個決定我必須要做到。”