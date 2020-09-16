美駐華大使突離任 蓬佩奧指他想回家 政圈透露有助特朗普重任

中美關係緊張之際，美國駐華大使布蘭斯塔德突然宣布離任。對外界多種猜測，美國國務卿蓬佩奧曾解釋說，布蘭斯塔德想回家了。路透社引述一位熟悉情況的美國官員表示，布蘭斯塔德將卸任以協助總統特朗普的連任競選。

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據路透社稍早報道，美國駐華大使布蘭斯塔德將卸任以協助特朗普的連任競選。一位熟悉情況的美國官員周一表示，美國駐中國大使布蘭斯塔德將卸任，以協助總統特朗普的連任競選。在布蘭斯塔德即將離開北京之際，中美這兩個全球最大經濟體的關係正處於數十年來最糟糕的時期。

美國駐華大使館在一份聲明中說，布蘭斯塔德將於10月初離開北京。布蘭斯塔德此前是美國愛荷華州在任時間最長的州長。愛荷華州位於美國農業帶，在幫助特朗普贏得2016年大選中發揮了作用。

共和黨籍總統特朗普在2016年以大約9個百分點的優勢贏得愛荷華州，而他的前任民主黨人奧巴馬在2008年和2012年均贏得該州。特朗普預計將在2020年擊敗民主黨總統候選人拜登輕鬆拿下該州，但是一些民意調查顯示，競爭加劇，吸引了美國參議院和總統競選中的民主黨人的資金，民主黨人現在認為可以贏得這個州。

知情人士稱，布蘭斯塔德在愛荷華州擔任州長20多年，他在該州的名望對特朗普來說是一項資產。特朗普對中國的貿易戰以及自己對玉米乙醇政策的處置，測試了愛荷華州農村地區的忠誠度。

特朗普上個周六暗示，布蘭斯塔德可能加入其選舉陣營。特朗普在愛荷華州參議員Joni Ernst張貼在推特上的一段視頻中表示，布蘭斯塔德將從中國返鄉，“因為他想協助選戰。”

據路透社，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在推文中感謝了布蘭斯塔德自2017年5月確認接任大使後的工作，並表示他對美中關係的重新平衡做出的貢獻，讓兩國關係“以結果為導向、對等且公平。”

中美關係日益受到多重議題困擾，包括美國反對中國實施香港國安法、美國對中國應對新冠疫情不滿、以及對中國在南海的領土主權爭議。值此外交關鍵時刻，布蘭斯塔德卸任並離開北京，使得美國駐北京大使懸缺，即使特朗普在11月3日大選連任，這個職位空檔也可能持續數月。在美國大選之前，參議院只預定還有大約兩周的會期。

據路透社說，中國外交部過去曾說布蘭斯塔德是“中國人民的老朋友”。他在習近平數十年前訪問愛荷華州時，首次與習近平結下友誼。