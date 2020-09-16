習近平促生物科技要自己掌握 用舉國體制突破技術

中共總書記習近平在最新一期黨刊“求是”雜誌發表文章說，重大生物科技成果是“國之重器，一定要掌握在自己手中”。要發揮“舉國體制”優勢，集中力量展開核心技術的攻關。

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據中央社報道稱，習近平號召生物科技要自己掌握，用舉國體制突破技術。中共總書記習近平在最新一期黨刊“求是”雜誌發表文章還說，要發揮“全球抗疫物資最大供應國”作用，“全面深入參與”相關國際標準、規範、指南的制定，分享“中國方案、中國經驗”，提升中國在全球衛生治理體系中的“影響力和話語權”，共同構建“人類衛生健康共同體”。

中央社說，中國正積極研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，習近平這項談話被認為有鞭策疫苗儘速研發，且充分掌握核心技術的意味。

習近平這篇以“構建起強大的公共衛生體系，為維護人民健康提供有力保障”為題、預定16日發表的文章，再度強調中醫的重要。他說，要發揮中醫藥在重大疫病防治中的作用，“中西醫結合、中西藥並用”，是這次疫情防控的一大特點。據習近平表示，要把“增強早期監測預警”能力，作為健全公共衛生體系當務之急，並要建設一批“高水準公共衛生學院”；要建立健全分級、分層、分流的傳染病等重大疫情救治機制，加強國家醫學中心、區域醫療中心等基地建設，提升重大傳染病救治能力。

該報道稱，習近平還提到，要深入開展“愛國衛生運動”。總結新冠肺炎疫情防控鬥爭經驗，豐富“愛國衛生”工作內涵，創新方式方法，並宣導“文明健康綠色環保”的生活方式。習近平說，生命安全和生物安全領域的重大科技成果是“國之重器，一定要掌握在自己手中”。要加大衛生健康領域科技投入，發揮新型“舉國體制”的優勢，集中力量開展核心技術攻關，持續加大重大疫病防治經費投入，加快補齊中國在生命科學、生物技術、醫藥衛生、醫療設備等領域的短板。