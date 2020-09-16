解放軍微妙透露殲20改良升級了?

解放軍宣稱東部戰區空軍王海大隊的“新型改裝戰機”，在一場空中對抗以“零損傷”一舉“擊落敵機”17架。中國轉發報導z，多研判這是殲20匿蹤戰機改裝升級版。

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據中央社報道，解放軍披露新型改裝戰機，疑是殲20升級版。

解放軍官媒“解放軍報”14日頭版報導稱，烈日當空，一場空中對抗激戰正酣。東部戰區空軍航空兵某旅“王海大隊”年輕飛行員陳鑫浩，面對來自不同方向多批“敵機”的攔截，與戰友靈活協同、勇敢出擊，在兵力明顯處於劣勢的情況下，以“零損傷”的態勢一舉“擊落敵機”17架。報導引述“王海大隊”大隊長楊俊成表示，陳鑫浩駕馭這款新型改裝戰機“飛行時間剛過100小時”。

中央社引述港媒明報，王海大隊隸屬解放軍空軍航空兵第9旅，駐地位於安徽蕪湖，是首個換裝殲20的部隊。該大隊以抗美援朝戰爭的戰鬥英雄王海命名，王海在空戰中擊落、擊傷敵機29架，並曾創造15：0的空戰奇蹟。據報導，殲20於2011年首飛，2017年開始在解放軍內服役協助訓練，2018年正式列裝作戰部隊，有消息稱，殲20近期已換裝國產改進型渦扇10引擎。

解放軍空軍微信公眾號“空軍發布”14日發布的同一則新聞，配有多張照片，但都是殲16戰機，並沒有殲20的照片。不過騰訊網與多個軍事自媒體轉發報導時，多研判王海大隊飛行員陳鑫浩駕駛的是殲20戰機，因為殲20改裝升級已盛傳許久，殲16改裝版早已在3年前亮相，且殲16是三代戰機，不可能面對三代戰機創下17：0的戰績。

據中央社，中國官媒央視網軍事節目“威虎堂”官方微博14日發布影片轉載這則新聞，也搭配多個殲20片段，並稱空軍此前發布宣傳片，首次公開王海大隊列裝的殲20戰機，也被視為暗示“新型改裝戰機”就是殲20。