解放軍戰機遭指多次飛入台灣領空

解放軍軍機接連飛入台灣防空識別區，台灣外交部、國防部召開記者會表達立場。中國國台辦發言人馬曉光今天聲稱，解放軍此舉是針對當前台海形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

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據昨天說今天報道稱，連闖台灣空域，國台辦稱維護中國主權行動。中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體詢問時，作上述表示。

馬曉光聲稱，台灣是“中國神聖領土不可分割的一部分”。中國解放軍的“有關戰訓活動”，是針對當前“台海安全角勢”和“維護國家主權”需要採取的必要行動。馬曉光宣稱，共軍的行動是針對“外部勢力干涉”和“台獨分裂活動”，絕非針對廣大台灣民眾。“有人感受到威脅，只能說明他們企圖勾連外部勢力搞分裂”。

據馬曉光又說，中國願意“為和平統一創造廣闊空間”，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。中國大陸“有決心、有能力挫敗一切台獨活動，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護兩岸同胞的共同利益”。

據中央社報道，解放軍9至10日連續兩天在台灣西南方海空域大規模軍演，距離台灣最近僅90浬（約166公里），台灣國防部10日晚間在記者會上痛斥中共此舉為“嚴重的挑釁行為”；外交部隨後也在記者會上指，解放軍行動除對台灣構成嚴重挑釁，也對區域安全穩定造成嚴重威脅。