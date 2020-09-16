韓媒指中國官方在朝鮮族也縮小民族語言教育

中國內蒙古自治區最近強推漢語教材，引發矇古族人抗爭，據韓國媒體說，中國部分朝鮮族中小學，新學期起改用沒有朝鮮語（韓文拼音）注釋的漢語教材，同樣引發朝鮮族憂慮。

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據朝鮮日報報道，中國繼內蒙古之後也縮小朝鮮族民族語言教育。近日，中國內蒙古自治區教育局宣布加強漢語教育，遭到了當地少數民族蒙古族的抗議。與此同時，中國朝鮮族學校也從本學期開始用中國的統編教材代替語文教材，在朝鮮族社會引起了騷動。有輿論擔憂，隨着中國政府強調“民族團結教育”，朝鮮語教育可能會萎縮。而自9月新學期開始，遼寧省等中國東北地區的部分朝鮮族小學和初中將使用中國人民教育出版社編寫的《語文》教材代替延邊教育出版社編寫的《漢語》教材。而此前，中國少數民族學校一直用少數民族語言編寫教材。

朝鮮日報引據一位消息人士稱：“部分朝鮮族學校正將其他科目的朝鮮語教材替換為漢族使用的漢語教材”，“雖然不像內蒙古那樣有政府層面的明確方針，但也在試圖加強漢化教育。”

此前，內蒙古教育廳於8月26日宣布，今年秋季學期起，全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級將使用人民教育出版社的《語文》教材。此外，2021年開始《道德與法治》，2022年開始《歷史》也將使用統編教材和國家通用語言文字授課。對此，蒙古族家長和學生舉行了抗議示威，甚至罷課。

朝鮮族社會也出現了對“朝鮮族教育崩潰”的擔憂。雖然此前就有朝鮮族家長送子女上漢族學校。但通過在這次的教材變更，從長期來看，高考中的朝鮮語考試可能會被取消。在中國，根據少數民族優待政策，上少數民族學校的學生可以用自己的民族語言進行高考。但如果從小學開始就使用和漢族一樣的標準教材，高考也隨之統一，最終將導致小初高的朝鮮族教育大幅萎縮。

據朝鮮日報說，中國境內朝鮮族人數約為183萬人（以2010年為準），但朝鮮族集中居住的東北三省朝鮮族學校今年的高考考生數約為2千多人。據遼寧省朝鮮族地區報紙《遼寧朝鮮文報》報道稱，2010年，遼寧省朝鮮族學校的高考考生數為1026人，但今年減少到514人，10年間人數減半。自2023年開始，朝鮮族等少數民族考生的加分項（目前為5分）將被取消。

該報道引據分析認為，朝鮮族、蒙古族學校更換教材是中國中央政府強調的“民族團結教育”政策的延續。去年9月，習近平在全國民族團結進步表彰大會上發表演講時稱：“中華民族一家親，同心共築中國夢。”