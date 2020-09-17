中共黨校原副校長指近年落馬的省部級貪污金額觸目驚心

中共中央黨校原副校長李君如說，最近兩年落馬的一些省部級幹部，貪污的財產金額觸目驚心，讓人無法想象。他呼籲中共幹部在財產觀問題上守住初心。該報道沒有涉及近年落馬貪官涉案觸目驚心數額細節。

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中共黨校原副校長李君如指，近年落馬的省部級大員貪污金額觸目驚心。聯合早報今天引述《解放日報》報道，李君如今日（17日）作主旨報告時呼籲各級領導幹部，特別是高級幹部“不忘初心、牢記使命”，革除違背人民至上價值觀的資產階級和非馬克思主義的“財產觀”的影響。

李君如說，“之所以要把‘財產觀’問題提出來，是因為在研究權力觀的時候，我們注意到那些以權謀私的腐敗分子謀的‘私’，主要是財產。”落馬的不少幹部，問題大多發生在利用職務上的便利大肆貪污或受賄上。他說：“特別是最近兩年處理的一些省部級領導幹部的大案，他們貪污受賄的財產金額，實在觸目驚心，讓人無法想象。”

據李君如強調，領導幹部在財產觀問題上要把握好三點，一是明白財產問題上的出發點和落腳點都是為了人民，而不是為了自己。二是明白“財產從哪裡來”。共產黨人不是禁慾主義者，可以享有個人財產，但這些財產的來源都應該是正當的。三是“財產用於何處”，權力不能用來謀取私利，幹部自己的財產也不能用來交換或謀取權力或私利。