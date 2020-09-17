中國稱嚴正交涉克拉奇訪台 威脅審時作出必要反應

針對美國國務院副國務卿訪問台灣，中國外交部發言人汪文斌周四表示，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將根據形勢發展做出必要反應。

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據路透社今天報道說，美國副國務卿訪台，中國外交部稱已向美方提出嚴正交涉並將根據形勢發展作出必要反應。據中國外交部發言人汪文斌在外交部例行發布會上並稱，中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，立即停止美台官方往來和提升實質關係，慎重處理涉台問題。

據汪文斌說，“中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫明確的。美方執意安排副國務卿訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，”他表示。

據路透社說，台灣外交部周四表示，美國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉克（Keith Krach)將於17日-19日率團訪問台灣；台灣總統府則稱此有望為台美經濟合作奠定更強的基礎。克拉克是美國國務院自1979年以來訪台最高層級官員。路透社說，日前有四名消息人士對路透稱，隨着特朗普政府不斷加大力度向中國施壓，美國當局打算向台灣出售多達七種主要武器系統，包括地雷、巡航導彈和無人機。美國尋求向台灣一次性出售七種武器，將是打破多年來慣例的罕見做法。