國際半導體組織罕見為中芯發聲 警告特朗普不要列黑名單

向芯片行業提供複雜且昂貴設備的企業計畫警告特朗普政府，不要提議把中國頂級芯片製造商中芯國際列入黑名單，稱這將“損及”美國產業。國際半導體設備暨材料協會SEMI在全球範圍內有2,400家會員。

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路透社報道，代表向芯片行業提供複雜且昂貴設備的企業企業的國際半導體設備暨材料協會(SEMI)起草了一份信件，警告特朗普政府不要把中芯國際列入黑名單。據路透社報道稱，這封信可能最早本周遞交給商務部部長羅斯。

該報道稱，路透看到了這封信。

該協會在信件草本中稱，把中芯國際列入黑名單將損及美國的技術優勢，使得美國企業更難向該公司供貨。美國原產設備和材料年度銷售額中有高達50億美元都來自中芯國際。他們還認為，此舉將讓人愈發覺得，美國商品交付“不可靠”，這會打擊美國的全球市場份額。

“我們敦促商務部認真考慮，將中芯國際列入實體清單可能對美國工業、經濟和國家安全產生哪些直接及長期不利影響，”該協會稱。SEMI在全球範圍內有2,400家會員。

據該報道，商務部暫時沒有回應置評請求。

美國國防部正在與其他機構合作，以決定是否將中芯國際列入商務部的“實體清單”，這將迫使美國供應商在向該公司供貨前尋求很難獲得的許可。

路透社說，受該消息影響，中芯國際股價下跌近四分之一。