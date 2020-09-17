微博稱保護逝者賬號 可能涉李文亮"哭牆"

新浪微博今天報告稱為了保護逝者隱私，將對逝者賬號設置保護狀態，禁止登錄、發布或刪除內容。此決定可能影響李文亮生前的微博號。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報今天引述消息報道，微博將保護逝者賬號：不能發布或刪除內容。

該報道引據《新京報》消息，微博9月17日通告，為保護逝者隱私，防止逝者賬號被盜，站方將對逝者賬號設置保護狀態。設置為保護狀態的賬號不能登錄、不能新發內容、不能刪除內容、不能更改狀態。在確認逝者賬號方面，當用戶反饋的疑似逝者賬號時，微博站方要求該反饋用戶提供個人身份證明、與逝者之間關係證明、逝者死亡證明等證明材料，相關材料一經審核確認，站方將對該賬號設置保護狀態。

如果逝者賬號在設置保護狀態前被盜，站方會進行核實，確認被盜後可還原個人信息，刪除被盜之後發布的微博內容，並設置保護狀態。