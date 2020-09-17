毛澤東文物收藏家在港寓所被爆竊 稱痛失40億藏品

著名內地「紅色文獻」收藏家符春曉位於香港一個單位遭爆竊，報稱損失價值40億港元(下同，摺合約4.4億歐元)的毛澤東真跡字畫及郵票。仍在中國內地避疫的符春曉，回應傳媒時表示，「很悲痛，吃不下，睡不着」。警方翻查閉路電視後，正追查三名年約30歲的可疑男子。

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符春曉不願透露具體的失竊物品，但多家媒體引述消息人士稱，被盜走的收藏品包括一幅兩米長的毛澤東親筆詩詞，估值達20億元，以及數十幅總值19.8億元的字畫和多張估值約2000萬元的古董郵票，其中一張是備受收藏家追捧的「全國山河一片紅」，該郵票在2009年曾錄得368萬元一枚的拍賣價，創下當時單枚中國郵票拍賣最高成交紀錄。

根據警方資料，符春曉在油麻地彌敦道持有單位的大廈保安上星期四(10日)巡邏後發現，10樓一單位鐵閘有被撬痕跡，於是報案，警員到場調查後，在屋內亦發現鐵筆和螺絲起子，單位內的字畫和郵票被人偷走，損失金額仍在估算當中。警方翻看閉路電視後，懷疑三名男子與案件有關，正追查三人，暫時未有人被捕。

警方引述大廈保安表示，農曆新年後未見過符春曉，料是回鄉避疫，案發後，警方曾聯絡身在中國的符，但因疫情難以實時趕回來，於是找女兒回來協助警方調查。

肇事大廈是一座商住混合樓宇，既有區議員辦事處，亦有診所和風月場所，當區區議員朱子洛早前向區議會提交文件，指大廈今年已有至少三宗爆竊案，要求警方正視。

符春曉曾任不同集郵雜誌主編，現為香港中華文物保護協會副會長，亦是香港郵學會會員。他主要收集蘇維埃時期的政府文件，是中國著名紅色文獻收藏家，收藏大量毛澤東的書法、書信、郵票等，曾在香港舉辦毛澤東書法詩辭展，亦曾在其他展覽展出收藏品，包括2018年郵學會舉辦的郵票展。