港媒稱習親自任組長黨內機構漸趨低調甚或“轉入地下”

中共總書記習近平上任後，在黨內許多功能不一的小組、委員會親自掛帥，但近年這些機構卻多數轉趨低調，漸無音訊。中央社指香港明報以“轉入地下”、“隱身幕後”等語，形容中共這些小組及委員會會議不再被報導的情況，其中，外界從中央財經委員會日前舉行並被報導的第8次會議，看出了這一現象。評論指，即使近來轉趨低調，但仍不影響習近平集權的決策風格。

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據中央社今天報道稱，習近平掛帥的黨內機構，外部形勢不佳漸趨低調。消息稱，中共總書記習近平上任後，在黨內許多功能不一的小組、委員會親自掛帥，一度被官媒高調報導。近年來，這些機構卻多數轉趨低調漸無音訊，似與外部形勢不佳、內容不宜公開有關。

外界對習近平這一被戲稱為“小組治國”的模式，至今看法仍有分歧。先前分析多認為，習近平此舉是藉由繞過黨內既有機制而集中權力。即使近來轉趨低調，但仍不影響習近平集權的決策風格。

據該報道，香港明報以“轉入地下”、“隱身幕後”等語，形容中共這些小組及委員會會議不再被報導的情況，其中，外界從中央財經委員會日前舉行並被報導的第8次會議，看出了這一現象。

中央財經委員會是中共19大後，2018年3月從“中央財經領導小組”升格而來，會議一向受到各界關注。據新華社報導，今年1月3日，財經委員會曾舉行第6次會議，但9月9日卻舉行了第8次會議。外界才赫然發現，大小官媒對第7次會議隻字未提，便跳到了第8次會議。除中央財經委員會外，目前仍能看到官媒報導的，則是中共在形式上仍十分重視、以“深化改革”為名的中央全面深化改革委員會會議，上一次被報導的是9月1日舉行的第15次會議。與財經委員會一樣，都由自兼主任的習近平主持。

其他由習近平兼任組長或主任的黨內小組及委員會，像是中央國家安全委員會（主席）、中央外事工作委員會、中央全面依法治國委員會、中央網絡安全和資訊化委員會、中央審計工作委員會、中央軍民融合發展委員會等單位，雖定期召開會議，但幾乎未見官媒報導。其中，像中央外事委升格後，僅有2018年5月15日的第1次會議有被報導。之後，中國面臨美中貿易戰、美國對中國策略全面轉向等重大變化，迄今未再見到官媒的公開報導。

但也有分析指出，中共官媒並沒有逐次報導黨內各小組及委員會議的定例。像是中央財經委及前身中央財經領導小組，在習近平2012年11月上台後，直到2014年6月的第6次會議才開始被報導，第1至5次會議也沒有被報導。

中央社說，明報報導以“地下化”一詞，形容這些小組及委員會消失在官媒的報導中，並認為這些現象可能與外部環境變化有關，一些敏感的會議內容不便公開。也因此，這些黨內機構的領導成員變化，也顯得諱莫如深。有另一種分析認為，習近平的“小組治國”模式，意在擺脫官僚系統阻力及牽絆以推動改革，避免政局不穩導致社會動蕩。然而，與上述分析對比，這些分析被認為是殊途同歸，都是習近平力求集權之舉。