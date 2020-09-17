特朗普今研抖音交易報告 中國字節跳動堅持最終協議需獲中美批准

美國總統特朗普表示，他還沒準備正式同意有關甲骨文和字節跳動旗下TikTok的交易提案，並稱他周四將收到有關此事的報告。據中國字節跳動周四稱，有關甲骨文成為TikTok技術合作夥伴的最終協議的簽署，還需獲得中國和美國相關部門的批准。

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據路透社報道，美國總統特朗普周三表示，他還沒準備正式同意有關甲骨和字節跳動旗下TikTok的交易提案，並稱他周四將收到有關此事的報告。據特朗普在記者會稱，他被告知沒有合法途徑確保美國政府從TikTok交易中獲取資金。根據字節跳動的提案，該公司將保留TikTok全球業務的多數股權，並為TikTok在美國設立總部。

據特朗普說，“不，我還沒準備同意任何事。”特朗普說。“他們明天早上將向我報告，我們會讓你們知道。”

字節跳動稱TikTok最終協議簽署還需獲得中美兩國相關部門批准

路透社今天引述中國字節跳動周四稱，有關甲骨文成為TikTok技術合作夥伴的最終協議的簽署，還需獲得中國和美國相關部門的批准。

據美國前國家安全官員和監管律師稱，中國字節跳動要說服白宮允許其保留旗下在美國廣受歡迎的短視頻應用TikTok的多數股權，勢必會面臨一場艱難的鬥爭。

據路透社周二報道稱，字節跳動已經向美國官員提交了一份計畫，希望能保留TikTok全球業務的多數股權，並在美國成立TikTok總部。美國財政部下屬的美國外資審議委員會(CFIUS)正在審核該交易提議。