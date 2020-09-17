王毅訪烏蘭巴托提互不幹涉內政

內蒙古近期強推漢語教材引發當地蒙古族抗爭，中國國務委員兼外長王毅日前出訪蒙古國時便提出雙方要不斷增強政治互信、不幹涉對方國家內部事務，並應確保這是兩國關係的“定海神針”。消息說，王毅出訪期間，約百名示威群眾聚集在蒙古國政府宮（Government Palace）前的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），高喊“保衛我們的母語”、“王毅走開”。

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據中央社報道，內蒙強推漢語引抗爭，王毅訪蒙古籲互不幹涉內政。根據中國外交部官網通稿，王毅15日在蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）會晤蒙古外長恩赫泰旺（Nyamtseren Enkhtaivan）時，作上述表示。

據王毅稱，中方將繼續支持蒙古經濟社會發展和民生改善，願與蒙方分享發展機遇，實現共同繁榮。雙方也要共同努力，確保中蒙關係長期健康穩定發展。“中蒙是永久的鄰居，也應成為永遠的朋友。這是兩國唯一的選擇，也是最好的選擇”。王毅又說，“雙方要不斷增強政治互信，夯實雙邊關係政治基礎，尤其要相互尊重國家主權和領土完整，不幹涉對方國家內部事務。這不僅是兩國建交時的政治承諾，也是國際關係的基本準則，應當成為確保兩國關係健康穩定發展的‘定海神針’”。

中央社綜合外媒消息，中共當局在內蒙古強推漢語教材、打壓蒙語，也引發矇古國民眾不滿。王毅出訪期間，約百名示威群眾聚集在蒙古國政府宮（Government Palace）前的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），高喊“保衛我們的母語”、“王毅走開”。

該報道稱，今年秋季起，內蒙古小學一年級和初中一年級先使用統編語文教材，2021年小學一年級和初中一年級使用統編“道德與法治”（政治）教材，2022年初中一年級使用統編“歷史”教材，並使用中國通用語言文字、也就是漢語授課。中國宣稱這項政策是為推動民族團結，並堅稱仍有空間在其他學科和年級使用蒙古語文授課。但此事引發矇古族人罕見抗議和罷課，人權團體也指北京試圖抹殺蒙古民族文化。