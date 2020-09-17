美台又一大突破 美駐聯合國大使會見台駐紐約辦事處官員並稱期待會見蔡英文

上報引述《美聯社》（AP）消息指，中華民國駐駐紐約總領事李光章16日與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在紐約共進午餐，克拉夫特表示會面屬“歷史性”，稱自己支持美國總統特朗普（Donald Trump）強化台美雙邊關係，並期待與總統蔡英文會面，AP分析指出，這次為台灣高級官員首次與美國駐聯合國大使會面，且在國務院次卿（Keith Krach）訪台前會面，可視為特朗普政府更進一步加深關係的象徵。美國副國務卿克拉奇今抵台灣訪問，引發北京憤怒。

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據上報今天報道，美駐聯合國大使期待與蔡英文會面，與台灣駐紐約處長李光章午餐時如此表態。雙方在紐約曼哈頓一間露天餐廳中會面，但未有透露確實地點，從拍攝的圖片可見兩人相對而坐，旁邊未有其他人在旁似是私人聚會。克拉夫特接受《美聯社》的訪問時指，李光章一直在台灣外交部擔任主任秘書，至7月抵達紐約出任經濟及文化辦事處處長，而她則接受李的午宴邀請。克拉夫特指期待（美國）總統做正確的事，“這是試圖加強及深化美台雙邊關係，我想代表政府繼續這樣做”。

該報道稱，克拉夫特表示作為東道主歡迎李光章來到紐約，指與李聊了很多不同範疇的議題，包括了解他的家庭與經歷，以及他對華人的廣泛敬欽與尊重，又討論了台灣的技術革新，形容台灣是可以“主導世界”。

克拉夫特表示台灣遭北京當局邊緣化，認為2400萬人民的聲音是需要被聽到，“這真的很可惜，因為他們應如其他人一樣參與聯合國事務，美國會幫助台灣在不同的方式下參與聯合國，包括重返世界衛生組織（WHO），“如果我們不和中國站在一起，那台灣呢？或是不只是台灣、還有香港及其他國家？”克拉夫特最後表示，美方會持續支持台灣並感謝他們的無私貢獻，台美有共同促進民主的目標，期待有一天與總統蔡英文會面。

據該報道說，克拉夫特在5月曾在推特（Twitter）上轉發一條由美國聯合國常任代表團（U.S. Mission to theUN）的挺台推文，指不應禁止台灣人民踏入聯合國領域。

而李光章受訪時則表示，克拉夫特是一名了不起的外交官，又指自己很喜歡認識新朋友，同時讓台美雙方一起分享民主、人權與法治，“我們會成為偉大的合作夥伴”。

上報說，李光章處長今年5月由行政院核定上任，接任原本的處長徐麗文。此前他擔任外交部主任秘書，曾擔任駐美代表處副代表、駐荷蘭代表與歐洲司長、副司長等職位。