美國或澄清禁微信不懲罰用戶 美微信用戶訴訟今聽證

8月，美國總統特朗普頒布一份廣泛禁令，禁止國內企業或個人與微信母公司騰訊控股行交易。這份行政令稱微信和字節跳動的短視頻應用TikTok對國家安全構成“重大威脅”。此前美國加緊行動，從美國數字網絡中清除“不受信任的”中國應用。不過據美國司法部表示，即使美國下周通過其他行動禁用微信，微信用戶也不會面臨民事或刑事處罰。

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據路透社今天報道，美國稱微信用戶不會面臨處罰，將澄清交易禁令範疇。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)將在周日前發布監管規定，澄清哪些與微信相關的交易將被禁止。

路透社說，微信用戶在舊金山地區法院提出一項動議，尋求初步禁令來阻止特朗普政府禁止美國個人用戶、企業和團體使用微信。該動議的聽證會將於周四舉行。提起訴訟的微信用戶表示，特朗普政府的行政令顯然禁止“數以百萬計的美國微信用戶...使用世界上最流行的中文社交媒體空間。

美國司法部在周三提交的一份文件中回應稱，羅斯不打算針對僅僅是下載或使用微信交流個人或商業信息的個人或團體，並補充稱他們不會面臨刑事或民事處罰。但司法部補充稱，“使用該應用進行此類交流可能會受到針對其他交易的措施的直接或間接損害。”

路透社說，Sensor Tower的數據顯示，微信在美國的下載次數達到1,900萬次。在中國，微信作為服務、遊戲和支付的媒介無處不在。特朗普的行政令稱微信“自動捕獲用戶的大量信息，”這“可能會允許中共獲取美國人的個人和專有信息。”