美起訴並通緝5名中國在逃黑客 目標包括香港民主派和台美等地逾百間機構

美國司法部起訴五名逃回中國的公民，指他們涉嫌在美國及其他地方向超過一百間公司及機構發動網絡攻擊，針對社交媒體、計算機遊戲開發公司、大學、電訊服務供貨商、外國政府以及在香港的民主派人士。司法部指，其中一人自稱與中國國家安全部有關。

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這五名同時被聯邦調查局通緝的中國黑客，現時仍逍遙法外，但司法部同一通告中指出，與當中兩名黑客串謀入侵計算機遊戲公司系統的馬來西亞商人，在美國法庭發出逮捕令不足一個月，馬來西亞政府已於本月14日把二人在有「小福州」之稱的實兆遠拘捕，司法部對馬來西亞的高度合作表示讚賞，但就同時指責中國。副司法部長羅森(Jeffrey A. Rosen) 批評中方對黑客行為坐視不理，只要黑客攻擊中國以外地方的計算機，並竊取有利中國的知識產權，他們在中國便會很安全。

司法部並無指明北京政府同黑客活動有關，但認為攻擊香港民主派人士不像會獲得明顯利益，而是與北京政府的立場一致。文件不點名地透露，有五名政界祉民主派人士的計算機遭被告入侵，五人分別是一名現任和一名前任立法會議員、一名公民黨創黨成員、一名與民主運動相關人士和一名因港區國安法而被通緝的民主派人士。

根據起訴書，被通緝的五名中國公民分別是張浩然、譚戴林、蔣立志、錢川及付強，他們年齡介乎35歲到39歲之間，與APT41和「邪惡熊貓」等中國黑客組織有關。他們會透過勒索軟件對全球不同領域的一百多間企業、機構及個人進行網絡攻擊，受害機構、公司或個人遍布澳洲、巴西、香港、台灣、印度、日本和新加坡等14個國家和地方。此外，五名被告亦入侵各地的電子遊戲公司網絡，竊取遊戲資源，並通過非法網站在黑市出售圖利。

司法部官員指出，被告使用的黑客軟件之先進和範圍之廣，可說是無與倫比；部分犯罪人士更以為他們與中國拉上關係便可任由他們在全球入侵和竊取計算機數據。

各被告涉及數以十計的控罪，一旦罪成，最高罰款由兩年到27年不等。