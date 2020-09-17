習近平稱百姓把中共看成自家的黨

在美國政界興起“中共不等於中國”論述之際，中共總書記習近平繼日前以“絕不答應”回應後，16日在湖南視察時強調，中國老百姓“把共產黨看成是自家的黨，是老百姓的黨”。

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據中央社今天報道稱，鞏固黨國連結，習近平指百姓把中共看成自家的黨。自特朗普政府升高美中對抗態勢後，美國政界的對中論述開始區分“中共”與“中國”，被認為直搗問題核心，也讓北京高度警覺。

該報道說，習近平3日在出席紀念抗戰勝利75周年座談會上，則以“任何人、任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應”一語，作出回應。

中央社引述新華社報導，習近平16日前往湖南省考察調研。他在視察郴州市汝城縣文明瑤族鄉沙洲瑤族村一戶農家時說，因為有老百姓支持，中共才有了“光榮歷程、輝煌事業”。農戶家裡的變化，“共產黨堅持為民本色，說到做到”的道理。根據新華社報導，習近平隨後走出農戶，向在場的村民說，中國共產黨人自己有一條棉被“也可以分半條給老百姓。建黨近百年“不忘初心，老百姓把共產黨看成是自家的黨，是老百姓的黨”。

據報道說，同一天，習近平還前往郴州市一所小學視察，其中包括一個正在上思想政治課的班級。他說，“紅色基因”要在學生們的身上得到體現，“革命事業要一代一代傳下去”，“中華民族偉大復興”將在今天的青少年一代手中實現。