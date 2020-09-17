解放軍今在東海加軍演 劍指美高官抵台訪問?

中國浙江海事局昨晚通報，解放軍今天早上8時至晚上6時在東海舉行軍事演習，5點連線內的海域禁止駛入。截至17日上午9時，中國官方與媒體並未提及今天東海軍演目的。美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）今天下午將率團訪台。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱解放軍今在東海軍演。據中國海事局官網，浙江海事局16日晚上6時36分發布東海軍演的航行警告。據該發布，16日早上8時至晚上6時在東海5點連線間海域進行軍事演習，禁止駛入。軍演5點連線範圍為：29-28.93N，122-09.22E；29-30.08N，122-13.23E；29-22.87N，122-11.82E；29-23.85N，122-15.58E及29-21.57N，122-14.18E。

據該報道稱，9月以來，中國已在東海公開發布兩次軍演，第一次是8日早上8時至11日晚上6時；第二次是12日早上8時至晚上6時在象山沿海。

中央社引述中國東方網消息稱，7月下旬以來，解放軍在沿海地區的軍演接連不斷，這個勢頭到了9月依舊在保持。根據不完全統計，解放軍自7月下旬迄今在渤海、黃海、東海、南海等4大海域軍演已超過30場。