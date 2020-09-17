香港庭審判一示威者暴動罪成 反送中第一樁

香港一名26歲男子被控於“反送中”期間參與包圍警察總部，並襲擊一名便衣員警。法庭今天裁定男子暴動罪和普通襲擊罪成立，這也是“反送中”後首宗經法庭審訊定罪的暴動罪案件。

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據中央社今天報道，香港法庭17日裁定一名包圍警察總部、襲擊便衣員警的男子暴動罪和普通襲擊罪，這也是“反送中”後首宗經法庭審訊定罪的暴動罪案件。

2019年6月26日，大批示威者包圍位於灣仔的警察總部。綜合香港電台和商業電台消息，這名擔任裝修工人的岑姓男子被控當晚參與包圍警總，並在警總外毆打一名張姓便衣員警。港媒指出，這名便衣員警當晚前往警總上班時，被包括被告在內的示威者襲擊，警員之後拿起附近的角錐等清潔用品防衛。

據消息指，法官批評被告利用警員意外撞倒女子的狀況，將自己的襲擊說成是防止犯罪、保護他人，甚至是自衛，都只是“削足適履”。法官稱，警員在敵眾我寡的情況下，不可能愚蠢到試圖攻擊任何人。消息引述法官判詞指，被告承認當時和其他示威者正搬運雜物堵住警總出入口，明顯是嚴重擾亂社會秩序。判詞又指，被告作出襲擊那一刻，就是將自己承認的非法集結，演變成暴動。

中央社說，法官裁定被告暴動罪和普通襲擊罪名成立，稍後將聽取辯方求情。案件將在25日宣判。

港媒指出，本案也是“反送中”以來第一宗經法庭審訊定罪的暴動罪案件。之前有一名男子未經審訊就在法庭上承認暴動罪，5月時法庭做出判決，被告因認罪被減刑至有期徒刑4年。

據該報道，根據香港法律，暴動罪最高可判處有期徒刑10年。