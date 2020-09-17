21歲的澳州青年柏樂志何以招來北京怒火？

澳大利亞青年柏樂志（Drew Pavlou）不僅被中國官方媒體《人民日報》旗下的《環球時報》點名為“反華”人士，而且在今年8月20日被中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上點名批評， 說他“從台灣拿了錢，居心叵測”。被中國外交部點名於是也成了他在推特賬號上自我介紹的標籤。這位21歲的年輕人何以吸引北京當局注意呢？

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柏樂志原本是澳大利亞昆士蘭大學哲學系的一名普通學生。但2019年7月，他組織小型集會，聲援香港年輕人的反送中運動，示威活動與一些中國留學生發生衝突，柏樂志從此進入中國官方輿論的視線。中國駐昆士蘭首府布里斯班領事館就衝突事件發表聲明；《環球時報》則發表文章，說他在個人臉書賬號上的頭像圖片寫有“辱華內容”。

柏樂志也不示弱，將中國駐布里斯班總領事徐傑告上法庭，理由之一是自布里斯班領事館聲明之後，他的個人社交平台出現諸多暴力言論，甚至有死亡威脅。

新冠疫情期間，柏樂志在昆士蘭大學孔子學院門前舉牌留影，又招來“種族歧視”的指責。

今年8月，他在社交媒體上轉發中國駐基里巴斯大使在當地一次歡迎儀式上走人體地毯的照片，再次引發北京不滿。儘管他本人並不是照片的作者，但還是被外交部發言人趙立堅在記者會上點名。柏樂志對如此“殊榮”很不理解，他向本台法語部悉尼特約記者Grégory Plesse表示：

“我不懂他們為什麼不放過我。我並不是什麼重要人物，只是一名21歲的大學生。可他們卻把我看作是嚴重威脅，點名攻擊我。”

不過他對此很自豪：“中國政府把我對他們的種族滅絕政策的批評看作是威脅，我覺得這是一種榮譽，說明我站在歷史正確的一邊。”

不過，在中國與澳大利亞雙邊關係日趨緊張的背景下，柏樂志的行為也在國內給他帶來不少麻煩。今年5月，他就讀的昆士蘭大學對他執行紀律處分，開除兩年。後因他提出上訴，這兩年的開除期縮短至今年年底。

昆士蘭大學因為這項開除決定也頗受輿論批評。和其它澳大利亞大學一樣，中國留學生註冊人數多少關係著學校的資金多寡。

有超過18萬中國留學生在澳大利亞大學就讀。澳大利亞當局已對大學與中國資金的關係展開調查。