中國在台海實戰軍演回應美國副國務卿訪台

中國周五（9月18日）宣布，為回應美國副國務卿訪問台灣，中國軍隊今天起在台海地區舉行海空兵力實戰演習。

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從香港到貿易、從新冠病毒到新疆維吾爾人議題，包括TikTok在美國遭禁威脅，中美在各個領域對抗不斷升級，在雙方關係近幾個月來緊張加劇背景下， 美國主管經濟、能源和環境的副國務卿克拉奇（Keith Krach）的訪台是美國拒絕北京威脅、加強對台支持的最新動作。

中國與台灣自1949年以來分治癒70年，北京始終堅持台灣為不可分割的一部分，反對任何可能使台灣當局合法化的對台外交訪問。

克拉奇已於周四抵達台北，按計畫周六將出席台灣已故前總統李登輝的告別儀式。

中國國防部發言人任國強周五在國新辦發布會說，中國解放軍東部戰區今天開始在台海附近舉行實戰化演習，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

中國東部戰區稱，近日在台灣海峽舉行的是戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平，演習是應對當前台海局勢的必要舉措。

法新社指， 中國軍隊經常進行軍事演習。但通常都會強調軍演不針對任何國家或地區，但此次明確表明軍演的指定目標。

任國強警告說：“玩火者必自焚。”他譴責美國試圖以台制華，台灣當局則是挾洋自重，這都是“癡心妄想，註定是死路一條”。他表示，“解放軍能挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，捍衛國家主權和領土完整”。

美國衛生部長亞歷克斯·阿紮爾早先已於8月份訪問台灣，是自1979年華盛頓與台北斷絕外交聯繫以來的首次官方訪問。克拉奇此行是最高級別國務院官員對台灣的訪問，按計畫他將於周五晚與台灣總統蔡英文會面並共進晚餐。