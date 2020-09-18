山西平遙古城私宅變國有爭議 224戶遭封條強收

中國又傳發生私產遭強佔為國有的爭議。山西平遙古城建於西周宣王時期，被稱為中國保存最為完好的四大古城之一。中國官方媒體透露，近期有224戶民房，陸續被貼上封條強制收歸國有。部分居民從今年年初開始就已委託律師採取法律行動，不過至今並未有人獲得勝訴。目前仍在訴訟中的居民表示，對於自己的官司並不抱期待。

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據中央社今天引述消息報道，中國山西省平遙古城224戶民房，近期陸續被貼上封條強制收歸國有，居民遭到驅趕。居民私下表示，由於當地政府財政困難，加上房產價值水漲船高，才拿民眾私產開刀。

報道引述中國經營網17日消息，今年初開始，位於山西平遙縣的平遙古城內，有224戶的居民陸續收到來自當地政府通知，私人房產要被收歸國有。近期部分房屋已被貼上封條並要求居民期限內遷出。甚至有些用於經營旅館的房屋，在仍有旅客投宿的情況下，警察和城管直接進入室內將投宿旅客趕走，並在門上貼上封條。

報道稱，雖然大家有苦說不出且不敢和政府對抗，不過官方媒體引述當地居民私下指出，由於近年平遙古城成了旅遊重鎮，全年接待遊客達1700萬人次，房產的價值據傳翻了10倍以上，加上當地政府近期的財政缺口擴大，才盯上這塊肥肉。消息稱，被盯上的這些建物過去都曾被政府徵用為“經租房”。

經租房的歷史可以追溯至1958年，中國政府推動“私房改造運動”，規定持有私房的民眾，若是將房屋用於出租且出租數量與面積超過政府規定，將由政府徵用，並由有關部門統籌出租、管理、修繕等事宜，把出租後的部分租金支付給房主。支付比例依各地規定不同，一般落在20%到40%。

雖然中國相關法律並未授權政府可以此方式介入人民私產，但一般認為，這樣的政策是為了解決當時人口大規模移動造成的居住需求。1966年起，中國政府陸續停止向被徵用的屋主發放租金，但並未將房屋返還給屋主。直到1985年官方政策改變後，才陸續將“經租房”以不同的方式返還給原屋主。

據消息稱，平遙縣從1992年開始執行返還房屋的工作，分30批次，共598戶順利取得“落實私房產權通知書”，其中有不少人還是花錢向政府贖回自己的房產。不過今年初開始，居民陸續收到“關於撤銷‘落實私房產權通知書’的告知書”，宣稱當初的返還程序不合規定，因此要求居民搬離，房屋重新收歸國有。

該報道說，當地居民表示，“經租房”應該是“出租的房屋”，但當年他們的房產並不符合此一條件，卻也被列入“經租房”。經歷超過半個世紀，好不容易從政府手中將房子拿了回來，沒想到現在又失去了。