巴黎警方破獲一中國人偷渡團夥

法國警方在巴黎破獲一個專事偷渡中國人的非法集團，6名中國男子與一名中國女子被警方拘捕並被立案送交司法。法國警方指控這一人口走私團夥，與在中國國內的旅行社聯手，以旅遊簽證將中國人抵法後藏匿，並提供黑工與糟糕居住加以盤剝。大部分中國非法藏匿者，都在巴黎大區的中國餐館打黑工。

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據法新社今天自巴黎的報道，警方日前突擊搜查了巴黎北部郊區的幾個點，查獲了涉嫌走私與窩匿中國非法移民的團夥。該團夥涉嫌以一條龍手法，與中國境內的旅行社聯手，將中國遊客窩藏，並提供非法居留法國的服務，包括提供住房，打工的中國餐店，以及試圖合法化的紙張證明。

警方據稱突襲檢查了幾個住房，並指控住房條件很差。警方據稱還檢查了涉案的中國餐館。涉案人員是否在中國餐館或居住地被查獲，消息沒有細節。

警方還搜查了涉案的組織者，並在他們的住處查獲了數目不多的歐元現金。據警方說，涉案者的銀行賬戶可以款項也被凍結。

至少有3名涉嫌者被司法監視居住，另外4人今天被送到法庭聽審。警方指2016到2017年，至少200多中國人以旅遊方式非法居留在法國。在中國，得到來法簽證，可能要交付5000歐元非法費用。

警方說，目前已經有11名被查獲的非法居留者，將被驅逐出法國或被暫時安置於拘留中心。