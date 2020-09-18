抗議美高官訪台 環時最堅決 威脅如美防長訪台 解放軍轟炸機直飛台灣上空軍演

美國國務次卿克拉奇率團訪台之際，中國軍方警吿稱“玩火者必自焚”，同時公布解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，此次演習就是攻台的實操性預演。香港媒體引據他還指，如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習。我們試射的導彈更應該飛越台灣，直至飛越台所謂總統府上空。

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據香港01今天報道稱，解放軍台海實戰演練多架戰機逼近台空域，胡錫進：這就是攻台預演。胡錫進9月18日在微博發文表示，通過這次演習，也通過之前的系列演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據。它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，“台獨”的一切就將灰飛煙滅。

今天上午，中國國防部新聞發言人任國強宣布，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。他警吿稱，“美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。”

與此同時，台媒報道指，解放軍戰機從台灣西南、西部、西北和北部四個方向逼近台灣，台灣22次“廣播驅離”，稱廣播內容出現“接近領空”的字眼罕見。

對此，胡錫進表示，“美國高官來一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步。如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習。我們試射的導彈更應該飛越台灣，直至飛越台所謂‘總統府’上空。民進黨當局不想過了，我們就來成全它。”

香港01說，據胡錫進認為，解放軍東部戰區此次軍演釋放兩大突出信號。第一是，中國國防部明確表示軍演針對當前台海局勢，“這說明解放軍不再諱言，我們威懾的就是美台勾連，這不僅是決心和意志展現的升級，而且是定點瞄準。”

二是解放軍的反應速度極快。解放軍的這次重大演習也未提前宣布，更像是一個應急決定。而這麼大的行動，能夠如此短時間裡組織起來，這是一個十分強烈的信號。它說明解放軍已有能力在極短時間裡動員組織針對台灣的軍事行動，這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程，因而它具有極其重要的意義，是中國大陸針對台海局勢擺出的新的重大砝碼。