涉隱瞞一年多 蘭州生物藥廠泄漏官方定性“偶發事件”遭質疑

9月15日晚，中國甘肅省蘭州市官方確認蘭州生物藥廠發生泄漏致居民感染布魯氏菌事故造成布菌抗體陽性感染者3245例。這是當地政府時隔八個多月後才再次就中國上市公司中牧股份旗下的蘭州生物藥廠泄漏事故發聲。據英國廣播公司指，甘肅官方將其定性為“一次意外的偶發事件”、“短時間內出現的一次暴露”，遭到質疑。

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據BBC今天報道說，中國蘭州生物藥廠泄漏事件導致三千多人得“懶漢病”，官方定性“偶發事件”遭質疑。改變世界的新冠大流行遠未結束，一場因中國甘肅省蘭州市當地官方被指“瞞報”耽誤最佳防控時機的傳染病仍讓人心有餘悸。2019年底幾乎與新冠病毒一起被披露的另一場傳染病的追責和後續卻變得鮮有人知。而後者也許是一起被人為低估的公共衛生事件。

9月15日晚，中國甘肅省蘭州市官方確認蘭州生物藥廠發生泄漏致居民感染布魯氏菌事故造成布菌抗體陽性感染者3245例。官方承諾督促藥廠開展補償賠償工作，補償賠償工作於10月份分批次開展。這是當地政府時隔八個多月後才再次就中國上市公司中牧股份旗下的蘭州生物藥廠泄漏事故發聲。

據該報道，八個多月前的2019年12月底，甘肅官方通報稱：“2019年7月24日至8月20日，蘭州生物藥廠在獸用布菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，生產時段該區域主風向為東南風，導致位於下風向的中國農科院蘭州獸研所人體吸入或黏膜接觸產生抗體陽性，一共203抗體陽性人員及1名出現臨床癥狀的抗體陽性人員。”

聲明確認該病毒通過空氣傳播。八個月後，布病陽性確診者達到3000多人，是去年的十多倍。而受影響的人，遠不止3000多人。甘肅官方實際對兩萬多人進行檢測，初步陽性者有4646人。

據中國媒體報道，布魯氏桿菌病簡稱布病，是一種人畜共患的慢性傳染性疾病，有較大危害。該病毒可以通過動物傳人，現在尚不清楚是否存在人傳人的風險。在中國，該疾病的主要傳染源為牛、羊和豬等三種牲畜，人類因接觸到動物組織或食用乳製品而感染。

布病主要損害人、畜的生殖系統和關節。治療若不及時，轉為慢性，患者會出現精神不振，全身無力，關節肌肉疼痛，也可能長期處於發燒狀態，不能再從事勞動工作，嚴重者會喪失勞動能力，甚至導致殘疾，俗稱”懶漢病“。但目前當地感染者並未被規範治療，許多被感染者在互聯網上發文稱他們未接受到有效的治療方法，而且病情反覆。

據該報道說，半年前的2020年2月，中牧股份在官網發布致歉信並公布內部懲處情況，對八名責任人做出處理。但多是行政處分，最嚴重者撤銷職務，未見有人承擔法律責任。顯然，企業內部的行政處罰結果難以服眾，追責的聲音依舊強烈。

該報道稱，值得注意的是，當地泄漏事件發生在2019年的夏季，直到4個月後的2019年年尾，官方才發聲。官方聲明後，並無公開通報機制向社會公布後續情況。而在當地官方今年9月的聲明看出，泄漏事件持續一個月之久。官方將其描述為”短時間“，當地官方的解釋是：“此次事件是一次意外的偶發事件，是短時間內出現的一次暴露“。目前為止，官方無人承擔監管責任。