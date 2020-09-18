美駐華使館微博微信文再遭刪 抱怨崔天凱在美說話發文無阻不一樣

美國駐中國大使館昨天在官方推特（Twitter）指出，微博、微信繼上周刪除駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的文章後，近日再度審查並刪除布蘭斯塔德的署名文章。美國駐華使館推文提到，中國駐美大使崔天凱經常出現在美國新聞節目和出版物上，不受阻礙。但與此同時，在北京的布蘭斯塔德卻面臨審查。

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據中央社今天報道，美駐中大使微博微信刊文，又遭中國審查刪除。消息說，繼中共官媒人民日報拒絕刊登布蘭斯塔德的文章後，美國駐中國大使館17日推文指出，“中國審查者繼續阻止我們的大使對中國人民講話”，並指微博、微信在上周刪除布蘭斯塔德的文章後，近日再度阻止美國大使署名文章發布。

推文指出，遭微博、微信阻止發布的文章，是闡述美中兩國以對等原則，建立建設性關係重要性的文章。推文提到，中國駐美大使崔天凱經常出現在美國新聞節目和出版物上，不受阻礙。但與此同時，在北京的布蘭斯塔德卻面臨審查。

美國駐中國大使館今天又接連轉載美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）的推文，並就近期事件表示，“中國共產黨應該尊重外交官對中國人民說話的權利”；“這就是審查和完全缺乏對等性的表現”。

該報道說，人民日報先前拒絕刊登布蘭斯塔德投書後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在當地時間9日晚間，透過聲明批評中共虛偽、害怕人民思想自由。人民日報10日回應稱，布蘭斯塔德的文章“內容漏洞百出，與事實嚴重不符”，因此拒絕刊登。

該報道引述美國之音（VOA）指，美國駐中國大使館事後曾試圖在微博和微信帳號刊登蓬佩奧的聲明，並附上遭人民日報拒刊的文章，卻在微信上被阻止發布，並遲遲未能通過微博的人工審核。

遭遇這次風波的布蘭斯塔德即將於10月卸任，離開北京。

據中國官方媒體說，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示，布蘭斯塔德擔任美國愛阿華州（Iowa）州長和駐中國大使期間，為促進中美兩國人民交往合作做了很多的工作，希望他今後繼續為中美關係的健康發展發揮積極作用。中央社說，中國外交部過去曾以“中國人民的老朋友”形容布蘭斯塔德，但他擔任駐中國大使期間，美中雙方卻落入建交40多年來紛爭最嚴重的時期，包括關閉領事館、限制雙方外交官活動等。