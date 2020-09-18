解放軍軍機今早飛入台灣空域 台軍機掛彈緊急升空驅離喊話明用領空詞

兩岸關係緊張之際，解放軍軍機今早（18日）一小時內，陸續出現在台灣西南空域、西部空域、北部空域及西北空域，台灣軍方軍機緊急升空警戒連發22次廣播驅離。評論猜測此時正值中美及兩岸關係都異常緊張之際，美國國務次卿克拉奇昨天作為40年來最高階官員訪問台灣，美媒今早又指特朗普準備批准重大對台軍售案，解放軍加大對台壓力，可被視為對於美國近期加大與台灣的互動的回應。

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據聯合早報今天引述消息報道稱，中國解放軍軍機今早進入台灣空域，台連發22次廣播驅離。消息說，台灣空軍花蓮基地出動F-16戰機，緊急升空警戒。

據奇摩新聞、TVBS等台媒報道指出，廣播內容一度出現“接近我領空”，而非慣用的“空域”或“ADIZ”，屬少見狀況。《自由時報》對此分析，指解放軍軍機與台灣的距離越來越近。

根據航空軌跡及廣播紀錄，台灣空軍7點16分起一小時內16次廣播，分別為西南空域、西部空域、北部空域，西北空域，高度分別為5700米至8400米之間。

台灣空軍花蓮基地從早上7時起至11時，每批兩架F-16戰機空優掛載兩枚AIM-120中程導彈及兩枚響尾蛇導彈，連續緊急起飛達三次之多，已創下成軍已來最多的記錄。

該報道引據《自由時報》指出，今天早上7時至11時台灣各基地緊急起飛累計達17次，戰機升空警戒的空域除了東部外，幾乎全部涵括，全天緊急升空警戒的架數，可能將打破二代機成軍20多年來最高記錄。

空軍花蓮基地罕見除了警戒機及預備機全部升空外，地面還不斷有其他F-16戰機遞補待命，整個基地內相當忙碌，還出現漢光演習也不常見的緊急掛彈畫面，氣氛顯得格外緊張。