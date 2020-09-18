709家屬王峭嶺擬出席美使館活動一度失聯後獲釋

中國“709案”李和平律師的妻子王峭嶺9月17日原計畫出席美國駐華大使館在京舉行的慶祝憲法日活動，當天下午離開住所後一度與外界失聯，亦未出現在活動現場，後引發其他多名709家屬通過互聯網的呼籲和關注。

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據香港電台報導，根據另一名“709案”家屬，王全璋律師的妻子李文足稍後通過推特介紹指，王峭嶺昨晚傳來消息，稱走出東風北橋地鐵站後，被兩名便衣男子攔住，搶去手機，被壓倒地上，再被五、六個人推上警車，直至晚上被釋放回家。

此外，目前身在獄中的余文生律師的妻子許艷則得以參加了美使館舉辦的這一活動，並與美駐華大使布蘭斯塔德夫婦在活動中見面。

對此，許艷通過推特表示，“我請求尊敬的大使先生和尊敬的美國幫助營救余文生律師。也非常感謝尊敬的美國人權官員、尊敬的大使、尊敬的美國對余文生律師案一直的關注與幫助。謝謝。”