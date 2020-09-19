中印邊界衝突 胡錫進首認解放軍有陣亡

中印兩軍6月中旬在邊界爆發嚴重流血衝突，《環球時報》總編輯胡錫進日前首度證實有解放軍在這場衝突中陣亡；他宣稱中國犧牲的官兵遠遠少於印軍喪生的人數。據胡錫進描述戰場說，解放軍最初寡不敵眾，但中方的軍人搏鬥到了最後一口氣，無一被印軍俘虜。解放軍官兵開始反擊後，“印方部隊潰不成軍，做鳥獸散，有的摔到山下，有的掉進河裡，互不相顧，還有很多人向解放軍投降，成了俘虜”。該報道沒有提及胡錫進所說的印軍俘虜的下落。至此中印兩國疑似從未提及交還或交換俘虜消息。

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據香港經濟日報報道，中印6月流血衝突，胡錫進首證有解放軍陣亡。

中印兩軍6月15日晚間在邊境西段加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發嚴重的流血衝突，雙方持棍棒、石塊等原始武器互毆。印度陸軍事後表示有20名印軍陣亡，印媒指解放軍有多達43人死傷，但中國一直未公布解放軍死傷人數。

胡錫進17日晚間在微博發文引述中方知情人士稱，在那場嚴重肢體衝突中，“中國犧牲的官兵遠遠少於印度喪生官兵的人數”，印軍一共有20名官兵死亡，其中很多是受傷後得不到醫治凍死的。胡錫進宣稱，當天解放軍少數官兵前往越界印軍處進行交涉，印軍突然向解放軍“下毒手”，導致雙方衝突爆發。最初寡不敵眾，但中方的軍人搏鬥到了最後一口氣，無一被印軍俘虜。解放軍官兵開始反擊後，“印方部隊潰不成軍，做鳥獸散，有的摔到山下，有的掉進河裡，互不相顧，還有很多人向解放軍投降，成了俘虜”。

據該報道說，胡錫進雖然首證實有解放軍陣亡，但他沒說明具體傷亡數字。針對中印兩軍又在拉達克（Ladakh）東部班公湖（Pangong Tso）北岸發生流血衝突，胡錫進並稱，印軍先發制人越界佔領高地，並居高臨下向解放軍扔石頭。但據他了解，“英勇的解放軍戰士不睬印軍威脅，硬是衝上高地，趕走了印軍。我軍目前總體上在多個點位上形成了對峙優勢”。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）15日在國會表示，印軍在6月15日加勒萬河谷衝突事件給中方造成重大人員傷亡。胡錫進昨晚聲稱，辛赫這樣說話是“對印度民族主義勢力的鼓舞”，所以他要“揭穿”辛格。