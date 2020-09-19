安倍晉三19日參拜靖國神社

安倍晉三又向靖國神社供奉祭品

日本前首相安倍晉三19日上午參拜了位於東京九段北的靖國神社。這是他2013年12月以來時隔近7年參拜靖國神社。他在今天的推特上寫道：“今天參拜靖國神社，向英靈報告了本月16日卸任內閣總理大臣一事”，並配上參拜的照片。

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目前安倍辭去首相以後，已不在內閣擔任任何職務，只是一名普通的議員，到本稿截稿時為止，未見中韓對其參拜做出反應。

據有關人士透露，安倍此次參拜靖國神社時在簽名薄上署名為“前內閣總理大臣安倍晉三”

以往，中國方面對首相、外務大臣和官房長官以外的日本閣僚和議員等參拜靖國神社沒有當做問題。

2013年12月26，時任首相安倍晉三參拜了靖國神社，遭到了中韓的強烈抗議，而意外的是美駐日使館也發表聲明說:美國政府對此感到失望。

從那以後，安倍近7年沒有參拜過靖國神社，而是從2013年起，連續8年在敗戰紀念日向靖國神社獻“玉串料”。

今年8月15日，四名安倍內閣的成員，參拜了靖國神社。他們分別是環境相小泉進次郎、文部科學相萩生田光一、沖繩北方擔當相衛藤晟一、總務相高市早苗。這是第二屆安倍內閣四年來首次出現在日本戰敗日參拜靖國神社的閣僚，也是2012年12月第二屆安倍內閣開始以後在戰敗日參拜靖國神社閣僚最多的一次。