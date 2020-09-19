微信抖音在美慘遭下架 中國反擊拉美國企業黑名單

特朗普政府周五宣布將把Wechat和TikTok從美國應用商店下架後，中國周六發布針對外國實體的《不可靠實體清單規定》，對列入不可靠實體清單的外國實體，可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資等。中國該規定泛指外國企業，沒有專指美國企業。該消息尚沒有黑名單細節。

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據路透社今天報道稱，中國公布不可靠實體清單制度，對“違反正常市場交易原則”的外國實體採取措施。發布在中國商務部網站上的規定指出，對外國實體在國際經貿及相關活動中的下列行為採取相應措施：危害中國國家主權、安全、發展利益的活動；違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易，或者對中國企業、其他組織或者個人採取歧視性措施，嚴重損害中國企業、其他組織或者個人合法權益。

據中國官方說，此舉是“為了維護國家主權、安全、發展利益，維護公平、自由的國際經貿秩序，保護中國企業、其他組織或者個人的合法權益”。規定稱，外國實體包括外國企業、其他組織或個人，規定自公布之日起施行。

據《不可靠實體清單規定》說，對列入不可靠實體清單的外國實體，可根據實際情況，決定採取下列一項或者多項處理措施： （一）限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活動； （二）限制或者禁止其在中國境內投資； （三）限制或者禁止其相關人員、交通運輸工具等入境； （四）限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格； （五）根據情節輕重給予相應數額的罰款； （六）其他必要的措施。規定提到，根據實際情況，中國可以決定將有關外國實體移出不可靠實體清單。即有關外國實體在公告明確的改正期限內改正其行為並採取措施消除行為後果的，可將其移出不可靠實體清單。

據路透社說，美國最新表示將在境內禁止與WeChat和TikTok有關交易，中國商務部周六早晨回應稱，注意到美方有關舉動，中方對此堅決反對，並敦促美方摒棄“霸凌行徑”，如一意孤行，中方將採取必要措施維護中企合法權益。