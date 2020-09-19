港人四周未能見獨立律師 國際和港人發起聯署 促送人回港、保人權

涉嫌偷渡台灣而被中國內地截獲的12名港人，已被鹽田看守所扣押28天，但至今未有一名由家屬委派的中國律師可與當事人會面，昨(18日)天再被拒會見當事人的律師任全牛向當局提交刑事管轄權異議書，指中國對案件不具管轄權，要求將被捕人移送香港。另一方面，本地反修例人士和國際特赦組織香港分會發起聯署，前者要求當局立即將12名港人送回香港，後者則要求當局保障被捕者的法律權利和不受酷刑對待。

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受港人黃偉然家屬委託的中國律師任全牛，昨(18日)早帶着看守所要求的「公證書」，再度要求會見當事人，但折騰往返後仍然被拒，指當事人已委託另外兩名律師，退回任的公證委託書。任全牛相信，看守所找的，是官派律師，質疑被捕人如何在身無分文及不認識內地律師的情況下聘請律師，而且看守所拒絕透露指派律師的名字，憂慮是否真有代表律師亦成疑問。

據了解，目前已有至少三名港人被當局以獲官派律師為由，拒絕讓他們與家人委派的律師見面。

不過，任全牛等人未有放棄，已向看守所所在的鹽田區公安分局遞交刑事管轄權異議書。根據上載社交媒體的《刑事管轄權異議移送申請書》，任全牛指當局「可能(對本案)不具有管轄權」，因為根據刑法，偷越國(邊)境罪者，須是具有中國國籍的公民，或有中國居留權的外國人，但其當事人並不具備任何一個條件；其次是具有前述身分的人違反中國出入境管理法的規定，但香港居民不符合上述主、客體的規定，故此按中國刑法和香港《基本法》規定，申請將其當事人移送香港。

另一方面，一群反修例運動人士昨在網上發起全球聯署，以中、英、法、德、西班牙、日、韓、泰、越等九種文字促請中國當局立即把12名港人送回香港。

國際特赦組織香港分會昨天發起的聯署，則要求中國當局確保12名港人可以儘快與家屬及由家屬委託的律師定期和有效地會面；另要確保他們不會遭受酷刑或其他不人道對待，在當事人提出或有需要時儘快讓他們得到醫療照顧。

較早前，分會指，當局拒絕讓 12 人行使法律代表和家屬探視權，違反國際人權標準和中國刑事訴訟法。現時12 人幾乎與外界隔絕，正面臨遭受酷刑或其他不人道對待的實時威脅。

較早前，涉嫌觸犯港區國安法的李宇軒，其家人設立臉書專頁，呼籲國際關注事件，並支持捍衛人權。家人聲明指出，李宇軒選擇逃亡，反映他對香港司法制度失去信心，得到公平審訊的機會渺茫，又指12人選擇了最危險的路，但卻是他們能自由生活的最後希望。

包括「香港故事」成員李宇軒在內的 12 名港人，8月懷疑潛逃台灣時，23日被中國海警截獲。海警公布截獲船隻的經緯度顯示，該處屬中國有執法權的接連水域，但有不願透露姓名的艇家表示，12人是在香港水域被截獲，並指當時有香港水警在場「只看不動」。水警至今未作響應，而立法會議員塗謹申已去信當局，要求香港水警公布12人所乘船隻被截獲時的具體經緯度。