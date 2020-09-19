石正麗說：2019冠狀病毒溯源可能永遠找不到

中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗昨天接受中國官方媒體採訪表示，她的團隊正在溯源2019冠狀病毒的自然源頭，但還沒找到傳播到人類的中間宿主。她說，“我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到”。石正麗曾被質疑是武漢病毒所外泄病毒的關鍵人物。

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據中央社今天報道稱，中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗18日在全球科學與生命健康論壇發表演講。她說，團隊正在溯源2019冠狀病毒，但還沒找到傳播到人類的中間宿主。“我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到”。石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上攜帶嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）相關病毒。

中央社說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情去年底在武漢爆發後，石正麗曾被質疑是武漢病毒所外泄病毒的關鍵人物；她也是第一個分離出COVID-19的專家。

據該報道，全球科學與生命健康論壇18日在北京舉行，石正麗在會中發表題為“新冠肺炎病原學鑒定和可能的起源”的演講，並於會後接受新京報專訪作以上表示。石正麗表示，從2019年12月30日接到第一份樣本，到首次檢測到2019冠狀病毒，再到確定病原體並完成動物實驗，他們只用了40天，而在2003年，SARS完成病原體檢測的時間是5個月。她說，這樣的快速反應得益於前期在蝙蝠SARS病毒研究中15年的累積。而且實驗室在分離病毒後，為後續藥物篩選、疫苗研究提供了重要的基礎以及技術平台。

中央社引據新京報z，石正麗說，團隊研究顯示，2019冠狀病毒的自然宿主可能是蝙蝠，也不排除其他野生動物，但中間宿主尚未找到，這也證明，該病毒非常狡猾，從野生動物傳到人類社會悄無聲息，這個過程也是後續在新冠病毒病原學研究中需要重視的部分。石正麗說，病毒溯源是一件非常重要的事，因為2019冠狀病毒是一個新型冠狀病毒，所以它的來源、它如何傳播到人類社會中，變得非常的重要。但要想弄清楚病毒溯源是非常困難的事情，要依賴於流行病學以及分子進化的研究。

她說，在得到2019冠狀病毒基因組序列後，曾比較公開的資料以及他們尚未發表的一些資料，後來在他們的數據庫中發現一條序列，這條序列是2013年雲南的一個礦坑裡發現的，它的基因組序列和2019冠狀病毒的基因組序列相似度高達96%，所以推測2019冠狀病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠。

石正麗表示，儘管後續其他研究團隊在穿山甲等動物體內也檢測到了與2019冠狀病毒有親緣關係的SARS相關冠狀病毒，但這些基因組的序列都顯示他們的進化關係與2019冠狀病毒還是有一定的距離。石正麗說，“我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到”。當年SARS爆發時，科學家第一時間就鎖定了市場上交易的果子狸是病毒的直接來源，但他們花了8年時間才在雲南的一個礦坑裡找到SARS最原始的來源。因此，需要持續不斷地尋找，才能達到想要的目的。