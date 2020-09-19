第十二屆海峽論壇今廈門開幕 大陸高層何時出場引關注

第十二屆海峽論壇周六（19日）於福建廈門開幕，其中海峽青年論壇已於當日上午登場。本次論壇以線上與線下結合的形式，共46場相關活動，預料2000名台灣人參與。據港媒指，國民黨原定派王金平率團出席論壇，惜因大中國陸官媒主播早前的“求和說”，該黨最終宣布不以政黨形式參加論壇，但不反對黨員以個人身份出席。但至此沒有國民黨人與會的細節消息。今年論壇開幕規模與聲勢顯低調，中國高層何時出場引關注。

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據東網今天報道，第十二屆海峽論壇今開幕，約2000台灣人出席。根據海峽論壇組委會辦公室公布的細節，本屆論壇共46場活動，其中海峽論壇大會將在周日（20日）上午10時於廈門會議中心登場。另論壇以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，分為青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4個板塊，共舉辦34場活動；另設區市亦會舉辦12場相關活動。

由於目前全球新冠肺炎疫情仍未平息，廈門市副市長林建周五表示，會將論壇的“醫療保障組”升級為“醫療衛生服務和疫情防控保障組”，負責統籌協調論壇期間疫情防控有關工作，制定台灣嘉賓赴廈門的防疫控管細案，廈門各活動單位、重要活動場地、接待酒店制定相應疫情防控方案和應急預案，並組織綜合演練。