終院法官施覺民請辭 報稱因國安法 法律界憂陸續有來 打擊對香港法治信心

終審法院海外非常任法官施覺民（James Spigelman）提早兩年請辭，澳洲傅媒引述他說，離任事關「《港區國安法》的相關內容」。大律師公會主席戴啟思憂慮事件對香港法治的潛在影響；立法會法律界議員郭榮鏗憂海外法官請辭事件會陸續有來，大大打擊國際社會對香港法治的信心。

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香港終審法院擁有香港的終審權，其法官的任免須事先獲得立法會同意，但港府昨(18日)晨刊憲，指特首林鄭月娥根據《釋義及通則條例》下權力，撤銷施覺民擔任終院非常任法官的任命，並追溯至9月2日起生效。事件引起社會迴響，特首辦公室發言人午後回復說，施覺民法官在9月2日向特首請辭，沒有提及原因，特首其後按例撤銷其委任。但發言人沒有解釋，為何施已請辭，特首仍要引用其他法例將其免職？若是免職，為何不按程序先得立法會同意？

澳洲廣播公司(ABC)其後報道，施覺民表示，辭職是因為「國安法的相關內容」，但沒有進一步解釋。翻查紀錄，施覺民辭職前一天，特首林鄭月娥就社會爭議香港是否有三權分立表態，稱香港從無三權分立，只有三權分工和行政主導。

自2013年起出任終審法院非常任法官的施覺民，任期原應於2022年7月完結，現時請辭，比任期提早了兩年。他辭職後，終審法院尚有13位海外非常任法官，當中有三位來自澳洲，其中的範禮全（Robert French）法官向澳洲廣播公司表明，會繼續留任，認為這是對一眾終審法院法官對維護司法獨立的承擔的支持，亦反映他相信他們有這能力。

終審法院的海外非常任法官以英國法官為主力，有八位，當中，本身是英國最高法院院長的韋彥德（Robert Reed）7月中旬時曾發表聲明回應港區國安法，指會視乎香港可否維持司法獨立及法治，以決定會否繼續委派法官到香港終審法院。

在香港，郭榮鏗議員響應施覺民請辭一事時憂慮，若真如澳洲報道所言，外籍法官辭職或會陸續有來，亦可能有更多海外法官不願接受委任來港，這不單損害香港法治，亦是國際社會對香港法治原有的信心「大大大打了一個沉重的折扣」。

大律師公會主席戴啟思亦表示，施覺民辭任令人關注香港情況及對法治的潛在影響，相信會令其他外籍法官考慮去留，但他希望其他外籍法官會留任，並儘力在國安法框架下，維護港人的權利和自由。

建制派的資深大律師湯家驊表示，國安法不會影響香港法治，法治的重要原則亦適用於此法例，認為法官應該有足夠的信心和毅力去維護法治，如果因為對一條法例感到不高興而退縮或逃離責任，並非面對困難的最好方法。

猶太裔的施覺民，於世界二次大戰結束翌年在波蘭出生，3歲時舉家移居澳洲。他2012年獲委任為澳洲廣播公司主席後接受訪問，當中提及他對社會公義有強烈關注。而郭榮鏗亦對施覺民讚譽有加，指從其判詞和演說所見，施覺民對法庭公開審訊、恰當程序及社會公義都有鮮明立場，受人敬重。