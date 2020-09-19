總商會總裁：香港似乎已不再是營商樂土

香港商界連續經受反對修訂逃犯條例運動和武漢肺炎打擊，仍在等待疫情過去後的春天，但香港總商會總裁梁兆基表示，疫後掙紮下來的企業，相信仍須面對動蕩的社會環境，大小企業身處內外不斷的政治爭拗中，有點無所適從，甚至動輒得咎，「香港似乎已不復是企業眼中營商的樂土」。

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梁兆基今(19日)早在電台「香港家書」節目中引述一名企業營運者表示，反修例運動令其生意大受影響，而港府因應接踵而來的武漢肺炎而實施的「限聚令」，則令不少微企的生意「完全冰封」，期望當局有效控制疫情，令業務得以重開，強調政府的補助支持只屬次要，甚或是杯水車薪。

但他預期，即使疫後掙紮下來的企業，相信仍須面對動蕩的社會環境，情況令人慨嘆。他指出，香港的同舟共濟精神似乎已成回憶，因為眼下社會嚴重撕裂，難以再如上一代般求同存異，和衷共濟。他慨嘆，大小企業身目前正身處內外不斷的政治爭拗中，有些無所適從，且動輒得咎！直言香港似乎已不復是企業眼中營商的樂土。

他續稱，難怪商會早前的問卷調查顯示，會員最大的期盼是安穩的營商環境，寄語港人互諒互讓，守護前人的努力，為未來奠下基礎，強調未來的香港屬於今天的年輕人，而今天的大小企業正是築構商人未來的台階！