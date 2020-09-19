美國華人集體訴訟抗禁微信 法官或駁回

美國的微信用戶再次在法庭上發起訴求，以便在周日特朗普政府將微信從美國下架的禁令生效前予以阻止。美國加利福尼亞州的一名法官拒絕阻止美國商務部周五發布的一項禁令，該禁令將從周日晚些時候開始禁止美國應用商店提供下載騰訊控股服務。

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據聯合早報今天報道，美國微信用戶重新在法庭上發起阻止特朗普禁令的訴求。報道根據彭博社消息，美國微信用戶聯盟根據一位舊金山法官的指令再次嘗試阻止當局的行政令。此前美國商務部周五發布了關於將禁止哪些交易的說明。法官將在加利福尼亞時間周六下午1:30當地時間開庭考慮該聯盟的論點。

美國商務部表示，從周日起將禁止在美國境內與微信及其母公司騰訊有關的現金轉賬，並且將禁止該應用從供應商那裡獲得技術服務，此外還將禁止下載該應用。但是政府表示用戶不會因個人和企業通訊而受到懲罰。美國地方法官此前表示，該微信用戶團體以特朗普禁令太含糊為由阻止其生效的訴求已經沒有實際意義，因當局更新了該行政令的更多細節。

微信用戶聯盟在周五的法庭文件中辯稱，商務部對禁止使用的解釋並沒有解決其提出的問題。該組織說：“商務部頒布的指令正好起了相反的作用：禁令的範圍仍然不明確，缺少限定詞和警告，因此用戶會相應擔心他們的行為將被禁止。”

據特朗普政府表示，這項禁令是出於國家安全擔憂，即中國政府通過該應用程序訪問數據的能力。在周五法庭文件中，代表美國政府的律師引用了周四在《紐約時報》上發表的一篇評論文章，稱中國對微信和其他應用程序的計畫甚至比特朗普認為的“還要險惡”。

據微信用戶聯盟則表示，特朗普的命令是由選舉年政治推動的。該團體在一份聲明中說：“我們擔心的事情已經發生了。儘管美國司法部於周三向法院提供了不會影響個人用戶的公開保證，但美國政府仍在全面禁止微信。”

據路透社報道，美國加利福尼亞州的一名法官拒絕阻止美國商務部周五發布的一項禁令，該禁令將從周日晚些時候開始禁止美國應用商店提供下載騰訊控股的WeChat服務。據法官Laurel Beeler稱，美國WeChat用戶提起的一項訴訟中要求的初步禁令在商務部的命令下達後顯得沒有實際意義，但他在一份書面命令中稱，”法院今天可以就任何緊急動議舉行聽證會。”

目前沒有消息報告WeChat用戶打官司是否會提出緊急動議。