被囚四年終獲准見老母親 黃琦營養不良健康堪憂

中國維權網站“六四天網”的創辦人黃琦，被判刑入獄近四年，直到今年9月17日才終於被當局獲准與在過去數年中為其奔走呼籲的80多歲老母親蒲文清見面。據悉，蒲文清通過友人表示，在監獄和黃琦以視頻方式會面時，發現他雙手紅腫，細問之下得知黃琦每周只能吃到兩個雞蛋。他明顯營養不良。

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據自由亞洲報導，黃琦的友人轉述蒲文清的話指，自己患有白內障，視力模糊：“只看見他手腳，手伸出來我看了，我問他腳腫不腫，他說腫。我的耳朵又聽不清楚，他要重複說，就是問他的病情。我跟他說你腳腫手腫可能是低蛋白，要保證每天一個雞蛋，他說監獄已經固定每一周有兩個雞蛋。話還沒說完，時間就到了。”

早已年過八旬的蒲文清表示，會面時間僅30分鐘，她感覺對話很快結束：“只有半小時，我跟他提了要求每個月給家裡一次電話，他是否可以這樣，還不知道，還不知道疫情何時能夠解封。因為現在律師都見不到黃琦。說是因為目前全國疫情的關係，不能讓律師見黃琦。”

報導還提到，黃琦親友團成員王晶介紹稱：“蒲奶奶說，時間太匆忙了，因為他們（監獄）規定只有半個小時見面時間，她只問了黃琦現在的病情和簡單的生活情況，問黃琦在監獄吃的什麼藥，答一共吃了三種藥，一個是治胃病，一個治腎病，還有治高血壓的藥。說這個藥在監獄都算好藥，都挺對症的。”

現年57歲的黃琦是四川省內江市人。由他所創辦的“天網尋人網站”於1998年上線，設立於四川成都，其早期宗旨是為了義務幫助警方打拐，免費幫助被拐婦女兒童親屬尋找和解救親人。他隨後因網站被指發布敏感維權事件信息，自2000年被捕入獄，後被以“煽動顛覆國家政權罪”被判入獄五年。

黃琦在2006年刑滿獲釋一年後將該網站更名為“六四天網”，專註於關注中國大陸的人權狀況。2008年後，他因揭露“5.12”汶川大地震的豆腐渣工程，後被成都市武侯區法院以“非法持有國家秘密罪”判處有期徒刑3年。2016年11月28日他再次被四川警方帶走。同年12月16日被以“為境外非法泄露國家機密罪”正式逮捕，並被關押在綿陽看守所。

2019年7月29日，四川省綿陽市中級人民法院判決黃琦"故意泄露國家秘密罪"及"為境外非法提供國家秘密罪"，判處有期徒刑12年。其不服上訴，後經綿陽市中級人民法院二審裁決，依然維持原判，刑期至2028年11月27日。在黃琦被帶走拘押期間，其母蒲文清曾多次申請保外就醫但都被駁回。