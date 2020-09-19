解放軍空軍官網播轟-6K模擬炸關島基地影片疑震懾或已急刪

中國解放軍空軍今日在官方微博發放了一段最新短片，當中出現被中國官方媒體吹噓為“戰神”的戰略轟炸機“轟-6K”模擬轟炸美軍關島基地畫面。評論指有關訊息極具挑釁性，因而引起了外界的高度關注。據悉，這也是解放軍首次擺明車馬、公開針對美軍基地的相關畫面。

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據蘋果日報今天報道稱，轟-6K模擬炸關島基地影片曝光，解放軍擺明車馬挑釁美國。消息說，中美“冷戰2.0”，雙方劍拔弩張，越來越多跡象顯示正演變成一場熱戰。解放軍空軍官微“空軍在線”今日發放的短片，以真實片段配合模擬的3D動畫，視覺上營造出轟-6K進行攻擊任務的全過程。影片一開始便播放轟-6K在空軍基地中進行起飛前準備的片段，接着起飛後接近指定目標，駕駛員鎖定目標，發射導彈對一處基地進行炸轟，命中後冒起巨大火球及濃煙。

據該報道說，海外華文媒體多維新聞網指，影片中原有一鏡是衛星圖的畫面，顯示被轟的目標是美軍關島基地。但現時“空軍在線”上載的影片中，該畫面相信已被刪走，但從其他畫面中，仍可推斷出“遇襲”的就是關島基地。影片後段，則是轟-6K在多架殲11的護送下“全身而退”，返回基地。

有指，隨着中美關係日益緊張，解放軍近日不斷“亮劍”，不僅於8月份陸續在渤海、黃海、東海和南海等地進行軍演，還曾密集公開轟-6K的細節。上月24日，中國各大軍媒曾密集宣傳，解放軍中部戰區空軍航空兵所屬的“第一支”戰略轟炸機部隊，當時出鏡的就是轟-6K。

蘋果日報指引述多維與微博說，轟-6K是轟-6的深度改進型號，從早期的中型轟炸機被升級為如今的戰略轟炸機。轟-6K首次在2007年曝光，機身獲重新設計，機頭安裝大型雷達，駕駛艙實現“玻璃座艙化”，更新電子設備，配置彈射逃生系統，改用俄制D30-KP-2引擎，機翼下共有6個掛點。轟-6K的主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3,500公里。而轟-6K近日不斷出現在台灣海峽、南海、西太平洋上空，成為中國進行戰略威懾的最強轟炸機。