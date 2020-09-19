陳秋實失聯至今 友人透露未被起訴

中國武漢新冠肺炎開始蔓延期間，曾多次在武漢拍攝疫情畫面並對外傳播的中國律師陳秋實，已與外界失聯逾半年。根據社工人員及其友人透露，陳秋實目前暫無被追訴之虞，但仍被監視居住。一名與陳秋實有來往的中國社工人員昨天向中央社記者透露，據他了解，陳秋實目前身心狀況均可，但一直處於被公安機關監視居住的狀況下。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社消息，陳秋實失聯逾半年，友人指未被起訴但遭限制居住。據這名社工人員表示，陳秋實早已被有關單位“告知”，不得再於網絡上發表任何影片，其中包括導致他失聯的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情現況，以及任何與他有關的內容。在這樣的“條件”下，基本換得了陳秋實“不被起訴（追訴）”的安全。

中央社引述香港01消息，陳秋實的友人、有“格鬥狂人”稱號的中國網絡名人徐曉冬，日前在YouTube錄製個人節目時也表示，陳秋實已經離開武漢，獲得檢方作出“不予起訴”的決定，但目前仍正接受監視居住。徐曉冬在節目中說，陳秋實雖在疫情期間，深入武漢收治病患的幾家大型醫院採訪，但他被帶離武漢後一直沒有發病。對於中國“愛國群眾”指控陳秋實“接受外部勢力捐款”、“與西方媒體及港獨份子勾結”等情事，徐曉冬說，官方已查清陳秋實的所有相關問題，最後決定不予起訴。

據中央社說，具有律師身分的陳秋實，近年來以敢言的“公民記者”身分著稱。今年1月武漢肺炎在武漢迅速蔓延，陳秋實多次走訪收治病患的幾家大型醫院，並在院外或住處將拍攝畫面進行直播或錄播，並對武漢官方處理疫情多所指責，雖引起不少支持，但也引起當局忌憚。2月間，陳秋實戶籍地所在地的山東省青島市警方通知陳秋實家人，指他已被國保人員帶走，並接受“醫學隔離”，從此失聯至今，引起不少揣測。