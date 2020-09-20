中方反擊：即日推不可靠實體列表 可禁外企在華投資

中國反對美國禁止WeChat和TikTok軟件流行之餘，公布即日推行「不可靠實體列表」規定，若查明外資在經貿活動中危害中國國家主權和安全，可以限制或禁止有關外資從事與中國有關的進出口活動或在中國境內投資。中國專家否認這是針對個別國家的反制措施，但又說，制度將有助中國成為資本避風港，而美國相關功能則在減弱中。

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針對美國去年把華為及68家關聯公司列入制裁的「實體列表」，中國商務部聲稱將建立「不可靠實體列表」制度，但到了今年5月，美國已把121間中國企業和組織及個人列入制裁黑名單，中方仍未有行動，直至美國對TikTok禁令生效前夕的昨天，商務部才宣布，「不可靠實體列表」制度即日生效。

根據規定，包括外國企業、組織或個人的外國實體，在國際經貿及相關活動中，若有危害中國國家主權、安全和發展利益；違反正常的市場交易原則，對中企、其他組織或者個人採取歧視性措施等行為，中國將採取「相應措施」。

規定訂明，官方將在國務院商務主管部門建立工作機制辦公室，若外國實體經調查後被列入不可靠實體列表，中方將可採取一系列的限制或禁止指施，包括限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動、其在中國境內投資、其人員進入中國或居留等，甚至可以罰款或採取「其他必要的措施」。若有關外國實體在限期內作出改正，可移出清單。

商務部公布「不可靠實體列表」制度即日生效之時，未有把任何一家外企列入黑名單，而《環球時報》早前則表示，中方準備將蘋果等美企列入清單，又會調查美國芯片大廠高通和思科等企業。

有趣的是，人民網把北京師範大學教授廖詩評一篇訪問評論下架，記者今天在人民網再也找不到相關文章。根據媒體昨天的報道，人民網在商務部公布後報道廖詩評的評論，指清單制度旨在保護嚴格遵守市場規則和契約精神的企業，不意味中國政府歡迎和保護外資的立場發生改變，絕不能解讀為要封閉自身市場。現時在人民網只能找到相關制度已完成立法程序的92字簡短報道。

另一方面，《文匯報》和《大公報》等中方在港媒體則訪問了商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育，指《規定》從提出到發布用了一年的時間，並非是為了針對部分國家的反制或想通過單方的保護主義行為來追求自己的利益，而是體現中國對維護國際開放型經濟的全盤考慮。他又說，美國近段時間一意孤行，正在摧毀其二戰以來建立的全球資本避風港的地位，而中國則日益向全球資本避風港的方向發展，認為不可靠實體列表制度可促進市場的公平和穩定性，更好地吸引外資。

他估計，一些違反中國主權安全、支持分裂行為的企業、機構和個人將首當其衝，列入清單。