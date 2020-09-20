加州法官頒暫停微信下架令

美國加州一名法官今天周日頒令暫停商務部要求蘋果公司及Google當天起把WeChat從應用程式商店下架的命令。美國商務部是否上訴未知。消息說美國封殺WeChat引起極大迴響。

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據東網今天報道，美國商務部要求WeChat下架，加州法官頒令暫停。美國商務部上周五（18日）公布，當地時間周日（20日）起境內禁止下載TikTok及WeChat應用程式，但加州一名法官周日暫停商務部，要求蘋果公司及Google當天起把WeChat從應用程式商店下架的命令。

據該消息，法官比勒（Laurel Beeler）表示，從一批入稟反對封殺的WeChat用戶，展示就憲法第一修正案價值提出重要的問題。除了暫停把該程式從商店下架外，同時阻止執行商務部另一項針對WeChat的命令，即禁止在境內與WeChat的交易。

據指美國商務部暫未回應裁決。