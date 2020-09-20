廈門海峽論壇 一片反台獨與推一國兩制聲

第12屆海峽論壇大會開幕式上午在廈門舉行，今年受到疫情及陸委會告誡各界勿輕易參與的影響，台灣參與者人數驟降。而大會采梅花座以避免傳染，更讓現場看起來顯得缺乏人氣。據中央社說，國民黨今年未派代表參加海峽論壇，吳成典接在汪洋的錄影及中共福建省委書記於偉國之後上台致詞，在他之後還有3名在大陸發展的台青，及來自台灣的中共19大代表盧麗安上台致詞。

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據中央社今天報道，第12屆海峽論壇大會開幕式上午在廈門舉行，開場時大會播出了一連串未能前來的台灣人士祝賀短片，包含國民黨立委陳玉珍、前台北縣長周錫瑋、新黨榮譽主席郁慕明、名嘴黃智賢等10餘人。新黨主席吳成典20日在第12屆海峽論壇大會開幕式上致辭。他說，之所以排除一切障礙前來，是因為相信“戰爭無情、和平無價”。

新黨主席吳成典今天在海峽論壇大會開幕式上說，此刻台灣海峽上空很不平靜，要共同防止兩岸“骨肉相殘”，而他提出的方法則是“讓一國兩制台灣方案的內容協商能夠實現 ”。據吳成典說，此刻，台灣海峽的上空很不平靜，他要特別為兩岸同胞、甚至全球人民請命，一起來防止兩岸有可能“骨肉相殘”的戰火。他勸大家“放下我執，一起來讓‘一國兩制台灣方案’的內容協商能夠實現”。

他重申新黨的立場是 ，認同一個中國與“九二共識”，反對台獨，追求兩岸的互利雙贏，以及和平統一。吳成典還主張，為了台灣的前途，應該要倡議“台灣民間自救行動”。其內容有4點：一、支持“九二共識”，堅決反對台獨；二、不能否認自己是中國人，才能爭取“中國人不打中國人”的保證；三、不做美國等國際強權對抗中國的棋子；四、要去除“一國兩制”和平統一的“污名化”。

據該報道，在復旦大學外文學院任教的盧麗安致詞時則強調兩岸要“融合發展”，她批評，台灣如果想用“反滲透法”來保障和平繁榮，是“故步自封、適得其反、自欺欺人”，只有融合發展，才能保障兩岸共同美好的未來。