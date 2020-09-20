張文宏：疫情第二波是必然的，做一年打算應是最低限定

今年因參與抗擊新冠疫情而被人們所熟知的，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生9月20日在出席活動時表示，隨着英法等歐洲國家相繼出現第二波疫情，很多中國民 提問今年冬天是否會出現第二波疫情，他表示，“第二波是必然的”。

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張文宏稱，“今天英國首相也說了，英國已經出現了第二波；法國已經第二波半個月了；西班牙第二波也已經半個多月了，”在中國，老百姓一直問今年冬天有沒有第二波疫情，他解釋稱，“第二波是必然的。” 他還指出，因此中國仍然面臨輸入風險。張文宏提出，很多人在講全球範圍內疫情控制不住，且國家間有着極大的不平衡，歸根到底，這與新冠病毒的特性有着極大的關係：病毒傳播力非常廣，但是致死率不高，“不像埃博拉，不像SARS，甚至不像H1N9禽流感。” 在他看來，正是這一非常獨特的現象導致病毒在全世界持續蔓延。

張文宏談到，新冠病毒基本上對老年人發動攻擊，當整個社會的醫療系統癱瘓才會對年輕人發動攻擊。其援引的數據表明，在美國的死亡病例中，85%都是55歲以上的人。截至8月23日的數據，美國15萬死於新冠病毒的人中，24歲以下的有309人，這一水平比重症流感還要低一點。而在隔壁墨西哥，55歲以下的死亡病例佔總體的70%，也就出現醫療系統過載、擠兌和癱瘓。

張文宏認為，這種情況下，美國等國的年輕人在外(不全員隔離)也無所謂，實施大隔離也做不到，但“沒有這麼致命”的新冠恰恰形成了全球疫情的“致命性”，“毒力不是太強”的病毒卻反而變成了整個人類的強敵。他續指，反觀中國，體制機制保障下，必須完成百分之百的隔離。他說，“策略就是一個月內一定要搞定。”他還向聽眾們強調，“如果不搞定，這個小火苗燒起來就像指數曲線一樣增長。”

張文宏透露，中國仍然面臨輸入風險，這兩天國家組團分赴各個省份督察感染病防治體系，不能讓輸入性疫情成為小火苗再度爆發。他提出，原則上，疫情還要延續相當長的時間，因為病毒已經在整個世界蔓延了，而且最大的問題是，毒力不是那麼強。他說，“80%的人是無癥狀的，這是非常恐怖的。”張文宏指，傳播力如此之強的病毒會一直存在，西方國家的做法是等待疫苗，疫苗會對脆弱人群予以保護，讓病死率降下來，下降到常規性的流感水平。

針對疫苗的研發時間，張文宏估測，這個時間點一年之內達不到，“因為疫苗做好，建成供應鏈鋪貨，需要時間……”他說，而且，美國研發的疫苗需要冷鏈，對活性要求非常高，中國研發的滅活疫苗還好，但都需要一定時間做到。他說，因此，“對於這個世界的預期，做一年的打算應該是最低的限定。”