林榮基：滯台港人慾赴美 美助卿稱願協助

和林榮基等人會面的美國官員

超過二百名曾參與反對修訂逃犯條例運動的香港青年，到台灣尋求庇護，現時主要靠救助生活，銅鑼灣書店店長林榮基與美國民主、人權和勞工事務局助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）等官員見面時指出，部份到台灣的港青生活有困難，有前往美國的想法，希望美國政府協助他們轉往美國。林榮基會後引述美方官員稱，願意協助，但未有說明如何提供協助。

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1989年的中國六四民運後，不少參與者以不同方法到香港後，獲安排轉到英美加等國以政治難民、學術交流等不同方式定居，俗稱為黃雀行動，未知美國願意提供的協助是否與當年的黃雀行動雷同。

隨同美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)訪台的戴斯卓，前(18日)天與國務院全球婦女議題無任所大使柯莉(Kelley Currie)和前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福(Randy Schriver)與部分在台的中港人士會晤，除林榮基外，尚有中國六四學運領袖吾爾開希、中國基督教家庭教會「秋雨之福」會友廖強和任瑞婷等人。

以「無國界記者」代表身分參與會問的吾爾開希在社交媒體臉書上表示，會談內容還包括維吾爾議題、香港、圖博，認為美國應更加尊重台灣，「當然也就圍繞一個全世界必須共同面對的威脅——中共政權。」