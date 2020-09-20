港官稱12港人已按安排自選律師 家屬嘩然堅拒官派律師 議員斥港官助紂為虐

12名港人涉嫌偷渡台灣被中國海警截獲後已遭刑事拘留29天，仍未能與家屬委託的律師會面，聯合國人權事務辦公室促請中國政府儘快讓12人與其法律代表會面，但在家屬不知情的情況下，保安局局長李家超在一個親建制的電視台訪問中透露，所有人已選擇當局提供的律師，又指各人身體情況良好。家屬對李家超的說法感到嘩然，重申不接受官派律師。協助家屬的立法會議員朱凱迪直斥港官助紂為虐，可恥至極。

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聯合國人權事務高級專員辦事處18日在社交網站發帖，促請中國政府確保12名於海上被捕的港人享有正當權利和保障，讓他們儘快與其選擇的法律代表會面。

翌日，保安局長李家超接受由上海前官員控股的無線電視台專訪時透露，12人已按當局提供的律師名單，各自揀選兩名代表律師。至於被捕人揀選官派律師時知否家人已為他們委託律師，李則表示，細節要向中國內地查問。李又以港府沒有探視權、未能派員親身處理為由，未能如部分家屬所求，確認當事人事發時的位置及是否安全。至於能否提供律師資料予家屬聯繫，須由當地執法部門處理，港府會盡量爭取，但不一定符合香港的做法。

家屬對官員的說法「無不錯愕嘩然」，家屬在聲明中強調，已多次表明拒絕「官派律師」，李家超的說法是試圖混淆視聽，逼家屬接受強加於被扣留者身上的「官派律師」，促請當局立即讓家屬委託的律師與被拘留者會面。他們要求與李家超等官員儘快會面，落實四大要求，分別是拒絕「官派律師」、要求中國當局提供合適藥物予有需要的被拘留者、准許他們致電家屬，以及促請港府確保他們的權利，並立即將12人送返香港。

協助家屬的立法會議員朱凱廸在臉書上發文，指李家超的說法代表港府完全接受中共「官派律師」，剝奪被扣留人士會見「家屬律師」的權利，亦是縱容大陸以此方法封鎖信息，明顯是助紂為虐，可恥至極。

另一名協助家屬的民主黨議員塗謹申亦強烈批評港府，更表示家屬不知12人已獲派律師，質疑港府何時知道12人已選擇律師，又為何不通知家屬？直指港府連基本關心和尊重也欠奉。

不過，港府表示，入境處至今接獲七名家屬提交不同內容的書面要求，當局已按既定機制向中國內地機關轉達，重申港府會讓12名港人在中國依法處理後，再送返香港處理。