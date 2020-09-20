特朗普臨陣改意 允抖音可在美國經營

美國官方原宣布自9月20日開始，封殺中國短片分享平台TikTok（抖音），不過就在最後一刻，美國總統特朗普立場大轉彎，批准讓TikTok繼續在美國營運。並允許在德州興建新總部，並且由美國企業軟件公司“甲骨文”，和零售商龍頭“沃爾瑪”完全控制。特朗普許諾未來將會與中國無關。消息未提此交易是否還需中國批准

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據中央社報道，特朗普說甲骨文與TikTok交易很棒，並送上祝福。據特朗普昨天稍晚表示，“概念上批准一項交易”，將允許短影音應用程式TikTok繼續在美營運。特朗普在白宮告訴媒體說，他對TikTok北京母公司字節跳動與甲骨文（Oracle Corp）的交易，送上“祝福”，並說這筆交易解決了美國國家安全疑慮。

目前大約有1億美國民眾使用TikTok；美官員曾表示擔心用戶個資問題，說中國可能有管道存取這些資料。

據該報道引述路透社消息，根據協議將在美成立新公司，名稱為TikTok Global，公司大多數主管是美國人，將有美籍執行長，董事會中也會有安全專家。

特朗普說，TikTok新公司將“完全由甲骨文與沃爾瑪掌控”。

據該報道，美國商務部昨天同時宣布，鑒於近日出現的正面發展，決定將禁止境內下載TikTok的生效日期，從9月20日至少推遲至27日。